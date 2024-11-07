Aile Hekimlikleri yarın açılacak mı? Grev için son gün

07 Kasım 2024 14:43 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:45

Türkiye genelinde Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekimlerin, 3 günlük grevinin ardından vatandaşlar, sağlık ocaklarının yarın hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor.

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“Aile hekimlikleri yarın açılacak mı?” sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Aile hekimleri Resmi Gazete'de yayınlanan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne karşı tepki göstererek 3 gün süre ile grev yapma kararı almıştı.

AİLE HEKİMLİKLERİ YARIN AÇILACAK MI?

Aile Hekimleri, 1 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Yönetmeliği’ne karşı çıktıklarını göstermek amacıyla 5-7 Kasım tarihlerinde grev yapma kararı aldı.

Grev için belirlenen tarihin bugün son günü olması sebebiyle aile hekimlerinin yarın hizmetlerine devam etmesi bekleniyor.

AİLE HEKİMLİĞİ GREVİNE KİMLER DESTEK VERDİ?

Sağlık sektöründe uygulanmaya başlanan 3 günlük iş bırakma eylemine Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF) Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sendikası, Hekim-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Tabip-Sen, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerler Derneği (TÜMRAD-DER) Tüm Tabipleri Birliği ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği destek veriyor.