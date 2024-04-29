Aile mesleği milli okçuluk! 1999 doğumlu Mete Gazoz'un hayatı ve başarı hikayesi

29 Nisan 2024 17:00 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:00

Metin Gazoz’un oğlu olan Mete Gazoz, Türk okçuluk tarihine adını altın harflerle yazdırıp, okçuluk branşında ilk olimpiyat ve dünya şampiyonudur.

METE GAZOZ KİMDİR?

8 Haziran 1999 yılında İstanbul’da doğan Mete Gazoz’un babası eski milli okçu Metin Gazoz, annesi İstanbul Okçuluk Kulübü başkanı Meral Gazoz’dur.

25 yaşında ve 63 kilo olan milli okçu aile mesleğini sürdürmüş ve 10 yaşında okçuluk sporuna başladı.

Milli okçu, 8 yaşında yüzme kursuna ve basketbola gitti. Aynı zamanda resim ve piyanoyla da ilgilendi.

İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü’ne üye olan Gazoz’un koçluğunu Yusuf Göktuğ Ergin üstlendi. Aslen Giresunludur.

METE GAZOZ KARİYERİ

Gazoz, ilk uluslararası başarısını okçuluk sporuna başladıktan 3 yıl sonra, 2013 yılında Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası’nda takımı ile beraber gümüş madalya kazanarak gerçekleştirdi.

2015 yılında milli sporcu olarak Türkiye’yi temsil etti.

2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda gümüş madalya, aynı yıl Yaz Olimpiyatları’na katıldı. En genç sporcu kategorisinde idi.

Rio Olimpiyatları’nda Fransız rakibini 6-5 yenerek üst tura çıktı. İkinci maçta Hollandalı rakibine yenildi.

2017 Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olup 2018 Akdeniz Oyunları’nda altın madalya sahibi oldu.

Berlin’de 2018 yılında yapılan Dünya Kupası’nda 4 altın madalya elde etti. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından 2018 yılının en iyi sporcusu seçildi.

Aynı zamanda yılın en iyi çıkış yapan sporcusu olarak gösterildi.

2019 yılında Romanya’da gerçekleşen Avrupa Grand Prix 2019 yarışlarında 698 skorla birinci oldu. Aldığı bu puan Gençler Dünya ve Büyükler Avrupa rekoruna sahip oldu.

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları karışık takım yarışında bronz madalya ve dördüncülük elde etti. Bireysel finalde ise altın madalya kazanıp olimpiyat şampiyonu oldu.

ABD’nin ev sahipliği yaptığı 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Amerikalı rakibine yenilerek mücadeleyi 4.olarak bitirdi.

2022 yılında Almanya’da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda İspanyol rakibini 6-4 yenip bronz madalya sahibi oldu.

Aynı yıl Cezayir’de yapılan Akdeniz Oyunları’nda bireysel mücadelede gümüş madalya elde etti. Akdeniz Oyunları’nda ilk kez yapılan karma takım kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile birlikte mücadele etti. İtalyan rakiplerini 5-3 yenip altın madalya kazanan ikili, karma takım Akdeniz Oyunları’nın ilk şampiyonları olarak tarihe geçtiler.

Mete Gazoz, 2023 yılında Türkiye’nin yaşadığı çağın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremde, felaketten etkilenen çocukların eğitimi için okunu açık arttırmada satışa çıkardı.

2023 yılında Almanya’da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan ilk Türk okçu oldu.

2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı’yla dünya ikincisi olarak gümüş madalya sahibi oldular. Mete Gazoz bu şampiyonada takımı ve bireysel olarak 2024 Yaz Olimpiyatları’nda kota aldı.

METE GAZOZ HANGİ KURSLARA GİTTİ?

8 yaşında yüzme kursuna başlayan Gazoz, aynı zamanda basketbol, resim ve piyano kurslarına gitti. 10 yaşında okçuluk kursuna başladı.

METE GAZOZ BAŞARISININ SIRRI NEDİR?

Birçok başarı ve madalya sahibi olan Gazoz başarısının sırrını ulaşılabilir ve net hedeflerden geçtiğini söylemiştir. Aynı zamanda tek bir hedefe bağlı kalınmamalı kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmeli önerisinde bulunmuştur.

METE GAZOZ OKÇULUĞA NASIL BAŞLADI?

İlk ok atışını 3 yaşında atan Gazoz, eğlenmek için 10 yaşında başladığı okçuluk sporunda şimdi dünya şampiyonu.

METE GAZOZ’UN İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Aile mesleği okçuluk olan Mete Gazoz’un ismi ilk ıslıklı ok atan Mete Han’dan gelmekte.

METE GAZOZ NE KADAR ALTIN MADALYA KAZANDI?

Okçuluk ustası olan Gazoz’un 21 altın, 14 gümüş ve 16 bronz madalyası bulunmakta. Toplam 51 madalyası vardır.