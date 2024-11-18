Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 personel alımı başvurularında göreve atanma süreci gündemde

18 Kasım 2024 16:49 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:52

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2.390 personel alımı gerçekleşeceği haberi vatandaşı sevindirmişti. Bugün başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla beraber göreve başlanacak zaman ve gerekli evraklar merak edildi.

Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından personel alımına dair başvuruların sonuçları duyuruldu.

Adaylar e- Devlet üzerinden başvuru sonuçlarına erişebiliyorken göreve ne zaman başlanacağı da araştırıldı.

2390 PERSONEL ALIMI​ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre başvuru sonuçları açıklandı. X platformu üzerinden yapılan duyuru şöyle oldu:

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 2.390 sözleşmeli personel alım sonuçları belli oldu.

Sonuçlara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kariyer kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Büyük ailemizin yeni mensupları olan çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2.390 GÖREVE ATANMA NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Başvuru sonucuna göre göreve başlayacak olan adayların görev atanma sürecine dair açıklama henüz gelmezken önümüzdeki günlerde detayların duyurulması bekleniyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

15-30 Ekim tarihlerinde başvurular alınmıştı. 18 Kasım günü ise sonuçları erişime açıldı. Adaylar, başvuru sonuçlarına https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden ulaşabilecek.

e-Devlet​ şifresi ve T.C. kimlik numaralarını giren adaylar sonuçlarına anlık olarak erişebiliyor.