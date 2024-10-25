Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakım personeli başvuru süreci için son 5 gün! İşte başvuru detayları

25 Ekim 2024 11:40 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:43

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılacak olan bakım personeli istihdamı için araştırmalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde çalışmak üzere istihdam edilecek personel başvurularında süreç devam ediyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında KPSS​ (B) grubu puan sıralaması esas alınarak ilgili pozisyonlarına yerleştirme gerçekleştirecek

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA PERSONEL ALIMI​ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatına yapılacak personel alımı için adaylar, başvurularını 30 Ekim 2024 Çarşamba gününe kadar devam edecek.

BAKANLIĞA YAPILACAK OLAN PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU​ ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranan bazı nitelikler şu şekilde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 2 bin 390 personel alımı için başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden alınacak.