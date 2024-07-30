Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından zararlı içerikleri önleme amaçlı DUY ihbar hattı oluşturuldu

30 Temmuz 2024 16:08 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:08

Çocukların ve yetişkinlerin karşılaştıkları tehlikeli veya zararlı içeriklerin yetkililere bildirilmesini sağlayan Dijital Uyarı ve Yönlendirme (DUY) hattı, çocukların dijital ortamda güvenliğini ve zararlı içeriklerin yayılmasını önlemeyi amaçlar.

DUY İHBAR HATTI NEDİR?

Dijital Uyarı ve Yönlendirme (DUY) ihbar sanal ortamda çocukların güvenliği sağlamak, sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve zararlı içeriklerle karşılaşmasını önlemek amacıyla oluşturuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, DUY ihbar hattıyla ilgili açıklamada bulundu:

“Çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli. Bu kapsamda çocuklarımızın sağlıklı gelişimini desteklemek ve onları zararlı içeriklerden korumak amacıyla Çocuk İçin Dost Uygulamalar web sitesi ve ihbar hattını hayata geçirdik.

Bu platform üzerinden çocuklara, ailelere ve tüm topluma yönelik kapsamlı bir bilgilendirme ve farkındalık çalışması yürütüyoruz.

Dijital dünyanın getirdiği risklere karşı çocuklarımızı korumak için duyarlı olmalıyız. Bu nedenle vatandaşlarımızın çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için DUY İhbar Platformunu oluşturduk.”

DUY İLE AİLELERE YOL GÖSTERİLECEK

Dijital Uyarı ve Yönlendirme uygulamasının hayata geçmesiyle çocuklara kitap ve oyuncak seçiminde ailelere yönlendirme yapılırken siber zorbalık, çevrim içi/çevrim dışı oyun oynama, dijital bağımlılık gibi güncel konularda hazırladığımız sosyal medya içerikleriyle ailelere yol gösterilecek.

DUY İHBAR HATTININ NUMARASI NEDİR?

Dijital platformlarda zararlı içeriklerle karşılaşan vatandaşlar, WhatsApp ve Bip ihbar hattı "0530 918 11 17" iletişim numarasından da muzır içeriklere müdahale ihbarı yapabilmekte.

DUY İHBAR HATTI MÜDAHALE SÜRESİ NEDİR?

Çocukların daha güvenli ve sağlıklı çevrede büyümesi hedeflenerek kurulan DUY hattına yapılan ihbarlar, 7 gün 24 saat süreyle değerlendiriliyor.