Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 2 bin 390 personel alımı için başvuru tarihleri belli oldu

15 Ekim 2024 08:04 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 08:06

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan duyurunun ardından başvuru şartları ve tarihleri merak edildi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak ilgili pozisyonlarına yerleştirme gerçekleştirecek

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA PERSONEL ALIMI​ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatına yapılacak personel alımı için adaylar, başvurularını 15-30 Ekim 2024 tarihleri arasında yapabilecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 2 bin 390 personel alımı için başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden alınacak.

BAKANLIĞA YAPILACAK OLAN PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU​ ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranan bazı nitelikler şu şekilde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.