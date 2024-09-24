Ajax 1900 yılında Hollanda'nın Amsterdam şehrinde kuruldu

24 Eylül 2024 09:55 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:31

UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında Beşiktaş, 26 Eylül Perşembe günü Ajax ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar Ajax nerenin takımı, ligdeki puan durumu sorusunun cevabını araştırıyor.

Bu sezon yeni formatta düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş bu hafta ilk maçına çıkıyor.

26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşmanın öncesinde taraftarların gündeminde Ajax nerenin takımı konusu yer alıyor.

AJAX NERENİN TAKIMI?

Ajax, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 1900 yılında kuruldu.

İç saha maçlarını 54 bin 990 kişilik kapasiteye sahip olan Johan Cruyff Arena'da oynayan kulüp, Jong Ajax altyapısıyla da tanınıyor.

Uluslararası Futbol tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) hazırladığı "20. Yüzyılın En Başarılı Futbol Takımları" listesinde yedinci sırada yer alan kulüp Hollanda 1. Lig'inde oynuyor.

Kırmızı-beyaz renkleri bulunan kulübün sahip olduğu kupalar ise şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi - 1

UEFA Kupası - 1

UEFA Kupa Galipleri Kupası - 1

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası - 3

UEFA Süper Kupası - 3

Hollanda 1. Lig Kupası - 36

Hollanda Kupası - 20

Hollanda Süper Kupası - 9

Intertoto Kupası - 1

Kıtalararası Kupa - 2

AJAX PUAN DURUMU, KAÇINCI SIRADA?

Ajax 2024-2025 sezonunda Hollanda Ligi'nde 7 puan ile 9. sırada yer alıyor.

Sezona iyi başlayamayan Ajax son oynadığı 4 karşılaşmanın sadece ikisinde galibiyet aldı.

Kalan iki karşılaşmada ise bir mağlubiyet ve bir beraberlik elde etti.