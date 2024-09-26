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Ajax - Beşiktaş Avrupa Ligi maçı TRT 1'den izlenebilecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Eylül 2024 15:22 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:29
Ajax - Beşiktaş Avrupa Ligi maçı TRT 1&#039;den izlenebilecek

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde 3 takım ülkemizi temsil ediyor. Taraftarlar ise Beşiktaş maçı hangi kanalda araştırmaya başladı.

Bugün BJK, Avrupa Ligi​'nde sahaya çıkıyor. Binlerce taraftarın beklediği karşılaşmanın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Dün akşam Galatasaray ile PAOK karşılaşmıştı. Bu akşam ise Fenerbahçe ve Beşiktaş​'ın müsabakaları oynanacak.

AJAX​ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu akşam oynanacak olan BJK - Ajax karşılaşması 22.00'da başlayacak ve TRT 1​ ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı takip etmek isteyenler TRT 1 ekranlarında mücadeleyi izleyebilecek.

Ajax - Beşiktaş Avrupa Ligi maçı TRT 1'den izlenebilecek - 1. Resim

BUGÜN BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MAÇI VAR MI, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi'nin yeni formatında ilk 8'de yer almak isteyen BJK, bugün Ajax ile karşılaşıyor. 

22.00'da başlayacak olan müsabaka TRT 1 kanalında canlı olarak izlenebilecek. Beşiktaş'ın muhtemel 11 kadrosu arasında Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile yer aldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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