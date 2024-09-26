Ajax - Beşiktaş Avrupa Ligi maçı TRT 1'den izlenebilecek

26 Eylül 2024 15:22 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:29

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde 3 takım ülkemizi temsil ediyor. Taraftarlar ise Beşiktaş maçı hangi kanalda araştırmaya başladı.

UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımları açıklandı! Listede Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralaması belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımları açıklandı! Listede Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralaması belli oldu

Bugün BJK, Avrupa Ligi​'nde sahaya çıkıyor. Binlerce taraftarın beklediği karşılaşmanın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Dün akşam Galatasaray ile PAOK karşılaşmıştı. Bu akşam ise Fenerbahçe ve Beşiktaş​'ın müsabakaları oynanacak.

AJAX​ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu akşam oynanacak olan BJK - Ajax karşılaşması 22.00'da başlayacak ve TRT 1​ ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı takip etmek isteyenler TRT 1 ekranlarında mücadeleyi izleyebilecek.

BUGÜN BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MAÇI VAR MI, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi'nin yeni formatında ilk 8'de yer almak isteyen BJK, bugün Ajax ile karşılaşıyor.

22.00'da başlayacak olan müsabaka TRT 1 kanalında canlı olarak izlenebilecek. Beşiktaş'ın muhtemel 11 kadrosu arasında Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile yer aldı.