Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Ajax Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray play-off turu oynayacak

Ajax Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray play-off turu oynayacak

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
31 Ocak 2025 01:04 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 01:06
Ajax Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray play-off turu oynayacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Ajax'a mağlup oldu ve ilk 8'e kalamadı. BU sonuçla birlikte Sarı kırmızılı ekip, play-off turu oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçında Galatasaray, Ajax ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Ajax Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray play-off turu oynayacak - 1. Resim

AJAX GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Amsterdam'da oynanan karşılaşmayı Ajax 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray bu skorla 13 puanda kaldı ve ilk 8'e kalamadı. Bununla birlikte Avrupa Ligi'nde play-off turu oynayacak.

Ajax Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray play-off turu oynayacak - 2. Resim

AJAX GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Dakika 23’te Fernando Muslera'dan seken topu bulunan Bertrand Traore ağlara gönderdi.

Fitz-Jim 58. dakikada farkı 2’ye çıkaran golü attı.

Victor Osimhen 90+4. Dakikada takımının tek golünü attı.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...