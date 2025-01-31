Ajax Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray play-off turu oynayacak
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
31 Ocak 2025 01:04 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 01:06
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Ajax'a mağlup oldu ve ilk 8'e kalamadı. BU sonuçla birlikte Sarı kırmızılı ekip, play-off turu oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçında Galatasaray, Ajax ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
AJAX GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Amsterdam'da oynanan karşılaşmayı Ajax 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray bu skorla 13 puanda kaldı ve ilk 8'e kalamadı. Bununla birlikte Avrupa Ligi'nde play-off turu oynayacak.
AJAX GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Dakika 23’te Fernando Muslera'dan seken topu bulunan Bertrand Traore ağlara gönderdi.
Fitz-Jim 58. dakikada farkı 2’ye çıkaran golü attı.
Victor Osimhen 90+4. Dakikada takımının tek golünü attı.
Kaynak: TGRT Haber