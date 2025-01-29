Ajax hangi ülkenin takımı? Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde sahaya çıkacak

29 Ocak 2025 17:09 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:19

Avrupa Ligi'nde heyecan sürerken Ajax, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 30 Ocak Perşembe akşamı oynanacak olan müsabakaya kısa süre kala Ajax'ın oynadığı lig de merak edildi. Yarın Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçları aynı saatte başlayacak.

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Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde GS - Ajax müsabakası yarın oynanacak. Tüm dünyanın heyecanla beklediği maç 23.00'te başlayacak ve maç kamp kadroları belli oldu.

AJAX HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Tam adı Amsterdamsche Football Club Ajax olan takım, Amsterdam merkezli profesyonel Hollandalı futbol kulübüdür. 1900 yılında kurulan takım başarıları ve güçlü kadrosu ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 54.990 kişilik Johan Cruyff Arena'da maçları oynanıyor ve birçok kupa kazandı.

AJAX HANGİ LİGDE?

Hollanda takımı Ajax, Eredivisie liginde oynuyor. 1911 senesinde ilk stadyumu ahşaptan yapılan takımın özel bir adı bulunmuyordu. Daha sonralarda Amsterdam'da yapılan 1928 Yaz Olimpiyatları stadında maçlarını yapmaya başladı.

1996 yılında Amsterdam Arena'ya geçildi.

AJAX KAZANDIĞI KUPALAR VE BAŞARILARI

Eredivisie Şampiyonlukları (36)

1917-18, 1918-19, 1930-31, 1931-32, 1933-34, 1936-37, 1938-39, 1946-47, 1956-57, 1959-60, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1969-70, 1971-72, 1972-73, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83, 1984-85, 1989-90, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1997-98, 2001-02, 2003-04, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

KNVB Beker (Hollanda Kupası) Şampiyonlukları (20)

1916-17, 1942-43, 1960-61, 1966-67, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1978-79, 1982-83, 1985-86, 1986-87, 1992-93, 1997-98, 1998-99, 2001-02, 2005-06, 2006-07, 2009-10, 2018-19, 2020-21

Johan Cruijff Schaal (Hollanda Süper Kupası) Şampiyonlukları (9)

1993, 1994, 1995, 2002, 2005, 2006, 2007, 2013, 2019

Avrupa ve Uluslararası Başarıları

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu: 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1994-95

Kıtalararası Kupa zaferi: 1972, 1995

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu: 1991-92

UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu: 1986-87

UEFA Süper Kupası şampiyonluğu: 1972, 1973, 1995

UEFA Intertoto Kupası şampiyonluğu: 1961-62