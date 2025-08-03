Ajax Monaco maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında toplam 5 hazırlık maçı oynayan Ajax, bugün 6. karşılaşmasına Monaco karşısında çıkmaya hazırlanıyor.

Hollanda ekibi bugüne kadar oynadığı hazırlık maçlarında 3 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik aldı.

Monaco ise yeni sezon hazırlıkları kapsamında toplam 6 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 4'ünde galibiyet ve birer tanesinde ise mağlubiyet ile beraberlik alan Monaco, Ajax karşısında oynayacağı kritik provada galibiyeti hedefliyor.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Ajax - Monaco maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

AJAX - MONACO MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Hollanda2da bulunan Johaqn Cruijff Arena'da oynanacak olan Ajax - Monaco maçı açıklanan bilgilere göre Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

AJAX - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Ajax - Monaco maçı açıklanan bilgilere göre bugün (3 Ağustos 2025 Pazar) saat 15.00'de başlayacak.