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 | Hüseyin Bahcivan

Ajax Monaco maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

Liglerin başlamasına sayılı günler kala takımların hazırlık maçları son sürat devam ediyor. Hazırlık karşılaşmaları kapsamında bugün Hollanda ekibi Ajax ile Monaco karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Ajax, Monaco maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

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Ajax Monaco maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 11:56

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında toplam 5 oynayan , bugün 6. karşılaşmasına karşısında çıkmaya hazırlanıyor.

Hollanda ekibi bugüne kadar oynadığı hazırlık maçlarında 3 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik aldı.

Ajax Monaco maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

Monaco ise yeni sezon hazırlıkları kapsamında toplam 6 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 4'ünde galibiyet ve birer tanesinde ise mağlubiyet ile beraberlik alan Monaco, Ajax karşısında oynayacağı kritik provada galibiyeti hedefliyor.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Ajax - Monaco maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Ajax Monaco maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

AJAX - MONACO MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Hollanda2da bulunan Johaqn Cruijff Arena'da oynanacak olan Ajax - Monaco maçı açıklanan bilgilere göre Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Ajax Monaco maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

AJAX - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Ajax - Monaco maçı açıklanan bilgilere göre bugün (3 Ağustos 2025 Pazar) saat 15.00'de başlayacak.

ETİKETLER
#Monaco
#canlı yayın
#hazırlık maçı
#Ajax
#Tivibu Spor
#Aktüel
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