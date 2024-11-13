AJet indirimli bilet kampanyasının tarihleri belli oldu

13 Kasım 2024 10:41 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:43

AJet indirimli bilet kampanyası seyahat edecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. AJet’in yurt içinde geçerli olmak üzere başlattığı indirimli bilet kampanyasının tarihleri belli oldu.

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AJet, yurt içi tek yönlü uçuşlar için 699 TL'den başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamındaki hatlarda geçerli olan uygun fiyatlı uçuşlar hakkında detaylar paylaşıldı.

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN?

AJet, Kıbrıs hariç olmak üzere yurt içinde tek yönlü uçuşlar için geçerli olacak yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı ve biletleri 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Satış başlangıcı, Türkiye’de 13 Kasım 2024 olarak belirlenen kampanya, 20 Kasım 2024 – 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

AJet indirimli bilet kampanyası 13-15 Kasım tarihlerinde geçerli olacak.

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINA DAİR DETAYLAR

Kampanya ücretleri, tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön direkt uçuşlarda geçerlidir.

Kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulamasında geçerlidir.

Kampanya kapsamında satın alınan biletler iade edilemez. Değişiklik işlemlerinde %100 ceza uygulanmaktadır.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

Kampanya kapsamında toplam 131.000 adet koltuk arz edilecektir.

Kampanyada sunulan koltuk adetleri hat bazlı değişiklik gösterebilir. Kampanya süresi dolmadan koltuk adetleri tükenebilir.

AJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.