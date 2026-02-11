AJet Ramazan kampanyası ne zaman başladı mı? İndirimli uçak bileti kampanyası

Kategoriler
AJet, Ramazan seyahatlerine özel indirimli bilet kampanyasını 11 Şubat bugün duyurdu.
Tüm yurt içi uçuşlarında geçerli olan kampanyanın bilet satışları 11-12 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
Ramazan ayında yolculuk edecek vatandaşlar, kampanyanın seyahat tarihlerini merak ediyor.
AJet, Ramazan ayına özel tüm yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 20 indirimli bilet kampanyasını açıkladı.
Kampanya kapsamında 11 Şubat itibarıyla başlayan bilet satışları, 12 Şubat tarihinde bitecek.
Ajet’in yurt içi indirimli bilet kampanyası 18 Şubat - 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.
İndirim Basic paket üzerinden hesaplanıyor. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak rezervasyon yapılabilir.
İndirim kampanyası tek yön ve gidiş dönüş tüm yurt içi uçuşlarda geçerli.
İndirim kampanyasına vergiler dâhil edilmemiştir.
İndirim kodu ajet.com ve AJet Mobil uygulamasında geçerli.