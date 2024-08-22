AJET'ten seyahatseverlere müjde! 1 Euro + vergilere yurt dışından Türkiye uçuşları
Türk Hava Yolları'nın bölgesel havayolu AJet 1 Euro + vergiler kampanyasını açıkladı. 25 bin koltukla sınırlı olacak olan kampanyanın hangi tarihler arasında geçerli olacağı belli oldu.
AJet tarafından seyahatseverlerin yüzünü güldürecek yeni bir kampanya başlatıldı.
Kampanya kapsamında Avrupa'dan Türkiye'ye uçacak olan yolcular 1 Euro + vergilerden bilet satın alabilecekler.
Vatandaşlar tarafından AJet 1 Euro + vergilerden bilet kampanyasının hangi tarihlerde ve uçuşlarda geçerli olacağı merak ediliyor.
AJET 1 EURO BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN?
AJet'in kampanya kapsamında 1 Euro + vergilerden satışa çıkaracağı biletler 22-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında satın alınabilecek.
25 bin koltuk ile sınırlı olacak olan kampanya 22 Ağustos 2024 - 24 Ekim 2024 tarihlerindeki uçuşlar arasında geçerli olacak.
AJET 1 EURO BİLET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?
Kampanya Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye varışlı tek yön uçuşları kapsayacak.
Bütün seferler ve ülkeler ise şöyle:
Sabiha Gökçen varışlı
Almanya (1 Euro + vergiler)
- Düsseldorf
- Berlin
- Köln
- Frankfurt
- Hannover
- Hamburg
- Münih
- Stuttgart
Avusturya (5 Euro + vergiler)
- Viyana
Bosna Hersek (11 Euro + vergiler)
- Saraybosna
- Tuzla
Belçika (19 Euro + vergiler)
- Brüksel
Danimarka (19 Euro + vergiler)
- Kopenhag
Fransa (18 Euro + vergiler)
- Paris
- Lyon
Hollanda (5 Euro + vergiler)
- Amsterdam
İngiltere (16 Euro + vergiler)
- Londra
İsviçre (19 Euro + vergiler)
- Basel
- Zürih
İtalya (19 Euro + vergiler)
- Milano
- Roma
Kosova (9 Euro + vergiler)
- Priştine
Kuzey Makedonya (19 Euro + vergiler)
- Üsküp
Macaristan (19 Euro + vergiler)
- Budapeşte
Sırbistan (20 Euro + vergiler)
- Belgrad
Ankara Esenboğa varışlı
Almanya (1 Euro + vergiler)
- Düsseldorf
- Berlin
- Köln
- Frankfurt
- Münih
- Stuttgart
Avusturya (5 Euro + vergiler)
- Viyana
Fransa (18 Euro + vergiler)
- Paris
Hollanda (5 Euro + vergiler)
- Amsterdam
İsviçre (19 Euro + vergiler)
- Basel
- Cenevre
Sırbistan (19 Euro + vergiler)
- Belgrad