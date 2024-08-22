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AJET'ten seyahatseverlere müjde! 1 Euro + vergilere yurt dışından Türkiye uçuşları

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
22 Ağustos 2024 10:01 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 10:46
AJET&#039;ten seyahatseverlere müjde! 1 Euro + vergilere yurt dışından Türkiye uçuşları

Türk Hava Yolları'nın bölgesel havayolu AJet 1 Euro + vergiler kampanyasını açıkladı. 25 bin koltukla sınırlı olacak olan kampanyanın hangi tarihler arasında geçerli olacağı belli oldu.

AJet tarafından seyahatseverlerin yüzünü güldürecek yeni bir kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında Avrupa'dan Türkiye'ye uçacak olan yolcular 1 Euro + vergilerden bilet satın alabilecekler.

Vatandaşlar tarafından AJet 1 Euro + vergilerden bilet kampanyasının hangi tarihlerde ve uçuşlarda geçerli olacağı merak ediliyor.

AJET'ten seyahatseverlere müjde! 1 Euro + vergilere yurt dışından Türkiye uçuşları - 1. Resim

AJET 1 EURO BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN?

AJet'in kampanya kapsamında 1 Euro + vergilerden satışa çıkaracağı biletler 22-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında satın alınabilecek.

25 bin koltuk ile sınırlı olacak olan kampanya 22 Ağustos 2024 - 24 Ekim 2024 tarihlerindeki uçuşlar arasında geçerli olacak.

AJET'ten seyahatseverlere müjde! 1 Euro + vergilere yurt dışından Türkiye uçuşları - 2. Resim

AJET 1 EURO BİLET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

Kampanya Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye varışlı tek yön uçuşları kapsayacak.

Bütün seferler ve ülkeler ise şöyle:

Sabiha Gökçen varışlı

Almanya (1 Euro + vergiler)

  • Düsseldorf
  • Berlin
  • Köln
  • Frankfurt
  • Hannover
  • Hamburg
  • Münih
  • Stuttgart

Avusturya (5 Euro + vergiler)

  • Viyana

Bosna Hersek (11 Euro + vergiler)

  • Saraybosna
  • Tuzla

Belçika (19 Euro + vergiler)

  • Brüksel

Danimarka (19 Euro + vergiler)

  • Kopenhag

Fransa (18 Euro + vergiler)

  • Paris
  • Lyon

Hollanda (5 Euro + vergiler)

  • Amsterdam

İngiltere (16 Euro + vergiler)

  • Londra

İsviçre (19 Euro + vergiler)

  • Basel
  • Zürih

İtalya (19 Euro + vergiler)

  • Milano
  • Roma

Kosova (9 Euro + vergiler)

  • Priştine 

Kuzey Makedonya (19 Euro + vergiler)

  • Üsküp

Macaristan (19 Euro + vergiler)

  • Budapeşte

Sırbistan (20 Euro + vergiler)

  • Belgrad

AJET'ten seyahatseverlere müjde! 1 Euro + vergilere yurt dışından Türkiye uçuşları - 3. Resim

Ankara Esenboğa varışlı

Almanya (1 Euro + vergiler)

  • Düsseldorf
  • Berlin
  • Köln
  • Frankfurt
  • Münih
  • Stuttgart

Avusturya (5 Euro + vergiler)

  • Viyana

Fransa (18 Euro + vergiler)

  • Paris

Hollanda (5 Euro + vergiler)

  • Amsterdam

İsviçre (19 Euro + vergiler)

  • Basel
  • Cenevre

Sırbistan (19 Euro + vergiler)

  • Belgrad
Kaynak: TGRT HABER
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