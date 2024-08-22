AJET'ten seyahatseverlere müjde! 1 Euro + vergilere yurt dışından Türkiye uçuşları

22 Ağustos 2024 10:01 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 10:46

AJet tarafından seyahatseverlerin yüzünü güldürecek yeni bir kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında Avrupa'dan Türkiye'ye uçacak olan yolcular 1 Euro + vergilerden bilet satın alabilecekler.

Vatandaşlar tarafından AJet 1 Euro + vergilerden bilet kampanyasının hangi tarihlerde ve uçuşlarda geçerli olacağı merak ediliyor.

AJET 1 EURO BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN?

AJet'in kampanya kapsamında 1 Euro + vergilerden satışa çıkaracağı biletler 22-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında satın alınabilecek.

25 bin koltuk ile sınırlı olacak olan kampanya 22 Ağustos 2024 - 24 Ekim 2024 tarihlerindeki uçuşlar arasında geçerli olacak.

AJET 1 EURO BİLET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

Kampanya Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye varışlı tek yön uçuşları kapsayacak.

Bütün seferler ve ülkeler ise şöyle:

Sabiha Gökçen varışlı

Almanya (1 Euro + vergiler)

Düsseldorf

Berlin

Köln

Frankfurt

Hannover

Hamburg

Münih

Stuttgart

Avusturya (5 Euro + vergiler)

Viyana

Bosna Hersek (11 Euro + vergiler)

Saraybosna

Tuzla

Belçika (19 Euro + vergiler)

Brüksel

Danimarka (19 Euro + vergiler)

Kopenhag

Fransa (18 Euro + vergiler)

Paris

Lyon

Hollanda (5 Euro + vergiler)

Amsterdam

İngiltere (16 Euro + vergiler)

Londra

İsviçre (19 Euro + vergiler)

Basel

Zürih

İtalya (19 Euro + vergiler)

Milano

Roma

Kosova (9 Euro + vergiler)

Priştine

Kuzey Makedonya (19 Euro + vergiler)

Üsküp

Macaristan (19 Euro + vergiler)

Budapeşte

Sırbistan (20 Euro + vergiler)

Belgrad

Ankara Esenboğa varışlı

Almanya (1 Euro + vergiler)

Düsseldorf

Berlin

Köln

Frankfurt

Münih

Stuttgart

Avusturya (5 Euro + vergiler)

Viyana

Fransa (18 Euro + vergiler)

Paris

Hollanda (5 Euro + vergiler)

Amsterdam

İsviçre (19 Euro + vergiler)

Basel

Cenevre

Sırbistan (19 Euro + vergiler)