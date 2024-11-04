AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi hafta sonu başlayacak

04 Kasım 2024 12:36 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:37

AK Parti il kongrelerinin başlayacağı tarih merak konusu oldu. AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi kapsamında ilk il kongre Malatya'da gerçekleştirilecek.

AK Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan'a 'İsrail' uyarısı! MİT ve MASAK’a seferberlik çağrısı yaptı

AK Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan'a 'İsrail' uyarısı! MİT ve MASAK’a seferberlik çağrısı yaptı

AA’dan edinilen bilgiye göre, 3 Eylül'de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kongre kararının ardından il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu.

AK PARTİ 8.OLAĞAN İL KONGRESİ NE ZAMAN?

AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi kapsamında ilk il kongresinin ne zaman yapılacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. AK Parti il kongreleri 9 Kasım Cumartesi günü başlayacak.

AK PARTİ 8.OLAĞAN İL KONGRESİ NEREDE YAPILACAK?

AK Parti 8.Büyük Olağan Kongresi ilk olarak Malatya’da yapılacak. Kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanıyor.

OLAĞAN İL KONGRELERİ NERELERDE YAPILACAK?

MKYK'de belirlenen kongre takvimine göre, Erdoğan'ın katılması planlanan 40 il arasında deprem bölgesindeki şehirlerin de yer aldığı öğrenildi.