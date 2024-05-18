AK Parti Kızılcahamam kampı 31 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında yapılacak

18 May 2024 15:15 - Güncelleme : 18 May 2024 15:32

AK Parti Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 7-9 Haziran tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu.

Bu duyurunun ardından şimdi ise AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından kampın tarihinin 1 hafta erkene çekildiğini ve 31 Mayıs-2 Haziran arasında yapılacağı açıklandı.

Fatih Şahin'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Daha önce 7, 8, 9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'mız 31 Mayıs, 1,2 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır."

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ, MİLLETVEKİLLERİ VE BELEDİYE BAŞKANLARI KATILACAK

AK Parti'nin yol haritasının belirleneceği kampa milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve belediye başkanları katılacak.

Kızılcahamam kampında Genel Sekreter Şahin'in açıkladığı bilgilere göre 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek izlenecek yol haritası belli olacak.