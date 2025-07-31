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 | Sumru Tarhan

AK Parti komisyon üyeleri kimler? Üyelerin isim listesi

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken AK Parti komisyon üyelerini duyurdu. Türkiye'nin gündeminde yer alan konu sonrasında Ak Parti komisyon isim listesi belli oldu.

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AK Parti komisyon üyeleri kimler? Üyelerin isim listesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 15:28

DEM Parti, MHP ve CHP'den sonra bugün üyelerini duyurdu. AK Parti Grup Başkanı , 31 Temmuz günü komisyon üyeleri listesini açıkladı.

AK PARTİ KOMİSYON ÜYELERİ KİMLER?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyon üyelerinin listesinde yer alan isimlerini paylaştı. Komisyonda görev alacak 21 kişilik liste belli oldu. Listede yer alan isimler şöyle:

Abdulhamit Gül - Gaziantep

Mustafa Şen - Trabzon

Kürşad Zorlu - Ankara

Hüseyin Yayman - Hatay

Cüneyt Yüksel - İstanbul

Sunay Karamık - Adana

Selami Altınok - Erzurum

Kemal Çelik - Antalya

Mehmet Sait Yaz - Diyarbakır

Mahmut Atilla Kaya - İzmir

Şengül Karslı - İstanbul

Mehmet Şahin - Kahramanmaraş

Ayşe Böhürler - Kayseri

Radiye Sezer Katırcıoğlu - Kocaeli

Tahir Akyürek - Konya

Ali Kıratlı - Mersin

Cevahir Asuman Yazmacı - Şanlıurfa

Gökhan Diktaş - Tekirdağ

Burhan Kayatürk - Van

Abdurrahman Babacan - Malatya

Ersan Aksu - Samsun

AK Parti komisyon üyeleri kimler? Üyelerin isim listesi
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