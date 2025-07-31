AK Parti komisyon üyeleri kimler? Üyelerin isim listesi

DEM Parti, MHP ve CHP'den sonra bugün AK Parti komisyon üyelerini duyurdu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 31 Temmuz günü komisyon üyeleri listesini açıkladı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyon üyelerinin listesinde yer alan isimlerini paylaştı. Komisyonda görev alacak 21 kişilik liste belli oldu. Listede yer alan isimler şöyle:
Abdulhamit Gül - Gaziantep
Mustafa Şen - Trabzon
Kürşad Zorlu - Ankara
Hüseyin Yayman - Hatay
Cüneyt Yüksel - İstanbul
Sunay Karamık - Adana
Selami Altınok - Erzurum
Kemal Çelik - Antalya
Mehmet Sait Yaz - Diyarbakır
Mahmut Atilla Kaya - İzmir
Şengül Karslı - İstanbul
Mehmet Şahin - Kahramanmaraş
Ayşe Böhürler - Kayseri
Radiye Sezer Katırcıoğlu - Kocaeli
Tahir Akyürek - Konya
Ali Kıratlı - Mersin
Cevahir Asuman Yazmacı - Şanlıurfa
Gökhan Diktaş - Tekirdağ
Burhan Kayatürk - Van
Abdurrahman Babacan - Malatya
Ersan Aksu - Samsun