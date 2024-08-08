08 Ağustos 2024 09:06 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:07

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan bildiriye göre; eski AK Parti Mardin il başkanı Vahap Alma’nın yerine

Mehmet Uncu getirildi.

MARDİN İL BAŞKANI MEHMET UNCU KİMDİR?

1985 yılında Mardin’in Artuklu ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Uncu, ilk ve orta öğrenimini Mardin’de tamamladıktan sonra Üniversite hayatına Ankara ODTÜ İktisat bölümüyle başladı.

Yüksek lisansını ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Mehmet Uncu’ya Birleşik Krallık tarafından dört farklı kategoride (Bilim ve Sürdürülebilirlik; Kültür ve Yaratıcılık; Sosyal Eylem; İş ve İnovasyon) verilen British Council Study UK 2023 Mezun Ödülünü, “Kültür ve Yaratıcılık” dalında kazandı.

Avrupa’nın en prestijli bursu kabul edilen Jean Monnet bursunu kazanan Uncu, University of East Anglia’da Kalkınma alanında yüksek lisansını onur derecesiyle tamamlayarak Dicle Kalkınma Ajansı, Uluslararası Tasarım Vakfı, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ tarafından birçok ödül aldı.

MARDİN İL BAŞKANI KİM OLDU?

AK Parti Mardin il başkanlığı görevine Mehmet Uncu getirildi.

Foto Kaynak: Mardin Ticaret ve Sanayi Odası