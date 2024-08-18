AK Parti Yedek MKYK Üyesi Ceren Tuncer Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu

18 Ağustos 2024 12:44 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 12:46

Son günlerde gündemde yer alan isimlerden biri olan Ceren Tuncer'in hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Birçok vatandaş Ceren Tuncer'in mesleğini araştırıyor.

CEREN TUNCER AK PARTİ'DEKİ GÖREVİ NEDİR?

Ceren Tuncer, 7 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen 4. Olağanüstü Genel Merkez Kongresi'nde AK Parti yedek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olarak seçildi.

CEREN TUNCER KİMDİR?

Ceren Tuncer, 1994 yılında Şırnak'ta dünyaya geldi.

2016 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek lisans çalışmalarına ise Hacettepe Üniversitesi Ekonomi ve Enerji Hukuku alanında yapmaya devam ediyor.

Aynı zamanda kurucusu olduğu hukuk bürosunda Ankara 2 Nolu Barosuna bağlı serbest avukatlık mesleğini yerine getiriyor.

Siyasete 2018 yılında AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Ceren Tuncer 2018 yılında il Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

3 yıl boyunca bu göreve devam ettikten sonra Ankara Seçim İşleri Başkanlığı Komisyon Üyesi olarak görev almaya başladı.

2022 yılının Haziran ayında AK Parti Genel Merkez MKYK üyesi olarak atandı ve Seçim İşleri Birimi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

7 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen 4. Olağanüstü Genel Merkez Kongresi'nde Yedek MKYK üyesi olarak seçilen Ceren Tuncer aynı zamanda 2019 yılından beri AK Parti'de avukat olarak görev alıyor.