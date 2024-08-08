08 Ağustos 2024 07:49 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 07:54

AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan bildiriye göre AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar'ın istifa etmesinin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer getirildi.

YILMAZ KATMER KİMDİR?

20 Ekim 1996 tarihinde Rize’nin Pekmezli Köyünde dünyaya gelen

Yılmaz Katmer, ortaöğrenimini Rize’de tamamlamasının ardından üniversite hayatına Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümüyle başladı.

Sonrasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Katmer, yüksek lisansını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme bölümünde yaptı.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleğini yapan Katmer, 2002 genel seçimlerinde Rize ili seçim koordine başkan yardımcılığı görevini yapmasının ardından 2004 yılında yerel yönetim seçimleri için Rize il belediye başkan aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Aynı seçimlerde il seçim koordine merkez başkanı olan Yılmaz Katmer, Beş yıl süreyle il belediye meclis üyesi, iki yıl süreyle il belediye başkan yardımcılığı görevi yapmıştır.

AK PARTİ RİZE İL BAŞKANI KİM OLDU?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Teşkilat Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla AK Parti Rize il başkanlığına Yılmaz Katmer atandı.