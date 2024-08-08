08 Ağustos 2024 08:39 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 08:43

Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilat Başkanlığı’nın yaptığı duyuruya göre; eski AK Parti Şanlıurfa il başkanı Ali İhsan Delioğlu’nun yerine Mehmet İlhami Günbegi atandı.

AK PARTİ ŞANLIURFA İL BAŞKANI MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ KİMDİR?

1973 yılında dünyaya gelen Mehmet İlhami Günbegi, yüksek lisans mezunudur.

Aslen Şanlıurfalı olan ekonomist Mehmet İlhami Günbegi, 3 aylık sürenin ardından AK Parti Şanlıurfa il başkanlığı görevine atandı.

AK PARTİ ŞANLIURFA İL BAŞKANI KİM OLDU?

AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti Şanlıurfa il başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi getirildi.