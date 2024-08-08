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AK Parti Şanlıurfa il başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi getirildi

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
08 Ağustos 2024 08:39 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 08:43
AK Parti Şanlıurfa il başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi getirildi

AK Parti Teşkilat Başkanlığı Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Rize ve Mardin olmak üzere dört ilde yeni AK Parti il başkanı atandığını duyurdu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilat Başkanlığı’nın yaptığı duyuruya göre; eski AK Parti Şanlıurfa il başkanı Ali İhsan Delioğlu’nun yerine  Mehmet İlhami Günbegi atandı.

AK PARTİ ŞANLIURFA İL BAŞKANI MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ KİMDİR?

1973 yılında dünyaya gelen Mehmet İlhami Günbegi, yüksek lisans mezunudur.

Aslen Şanlıurfalı olan ekonomist Mehmet İlhami Günbegi, 3 aylık sürenin ardından AK Parti Şanlıurfa il başkanlığı görevine atandı.

AK Parti Şanlıurfa il başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi getirildi - 1. Resim

AK PARTİ ŞANLIURFA İL BAŞKANI KİM OLDU?

AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti Şanlıurfa il başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi getirildi.

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Kaynak: TGRT Haber
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