AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer vefat etti
AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti. Tuncer'in cenaze namazının nerede ve ne zaman düzenleneceği belli oldu.
Uzun süredir rahatsızlığı bulunan AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taziyelerini iletti.
Paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan "AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer’in vefatından büyük üzüntü duydum.
Yavuz Selim kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti’mize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
YAVUZ SELİM TUNCER CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?
NTV'nin haberine göre Yavuz Selim Tuncer yarın öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Kabristanı'nda toprağa verilecek.
YAVUZ SELİM TUNCER KİMDİR?
Yavuz Selim Tuncer, 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Aslen Malatya Potürgeli olan Yavuz Selim Tuncer, lisans eğitimini İktisat Fakültesi'nde tamamladı.
Yüksek lisansını ise Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında tamamladıktan sonra 2001-2009 döneminde AK Parti Esenler İlçe Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sekreterliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Genel Müdür Müşavirliği görevinde bulundu.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise AK Parti İBB Meclis Üyeliği'ne seçildi.
Yine aynı yıl Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı atandı.
Yavuz Selim Tuncer evli ve üç çocuk babasıdır.