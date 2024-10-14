14 Ekim 2024 08:36 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 08:37

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu, Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bu olayın ardından Betül Önderoğlu’nun hayatı ve kariyeri merak edildi.

Betül Önderoğlu'nun geçirdiği trafik kazası​ dün akşam saat 22.30 sularında Dikmen Caddesi’nde gerçekleşti. Barış Önderoğlu'nun kontrolünü kaybettiği otomobil, ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünerek, bir yarısı karşı şeritten gelen başka bir araca çarparken, diğer yarısı ağaca takılı kaldı.

BETÜL ÖNDEROĞLU KİMDİR?

26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelen Betül Önderoğlu, üniversite hayatına Ankara Üniversitesi’nde başlayan Önderoğlu, siyasi kariyerine AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı.

Genç yaşta önemli görevler üstlenen Betül Önderoğlu, Gençlik kollarında Tanıtım ve Medya Birim Başkan Yardımcılığı görevini üstlenerek, parti içindeki aktif rolünü sürdürdü.

BETÜL ÖNDEROĞLU KAÇ YAŞINDA?

AK Parti’de önemli görevler üstlenen Betül Önderoğlu, 27 yaşındaydı.