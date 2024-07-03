AK Parti’den UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Sembol Yasasında hangi işaretler yasak?

03 Temmuz 2024 16:18 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:18

Avusturya’da “aşırılık ve siyasal İslam ile mücadele” gerekçesiyle 1 Mart 2019 tarihinde aralarında bozkurt işaretinin de yer aldığı Sembol Yasası yürürlüğe girdi.

AK PARTİ SEMBOL YASASINA VE UEFA’YA TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA’nın Merih Demiral hakkında başlatılan disiplin soruşturması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi.

“Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır.”

MERİH DEMİRAL “TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM.” DEDİ

İlk dakikada attığı gol ile Avrupa Şampiyonası tarihinde rekor kıran Merih Demiral hakkında gol sevinciyle yaptığı bozkurt işaretinden dolayı soruşturma başlatıldı.



Merih Demiral bozkurt işaretli sevinciyle ilgili, “Türk olmaktan gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim.” açıklamasında bulundu.

SEMBOL YASASI NEDİR?

Hristiyan demokrat-muhafazakar görüşlü Avusturya Halk Partisi ile aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nin kurduğu koalisyon ile aşırı islamofobik şekilde yönetilen Avusturya’da anayasayı koruma, terörle ve siyasal İslamla mücadele kapsamında oluşturulan Sembol Yasası 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girdi.

SEMBOLLER YASASININ HEDEF KİTLESİ KİMLER?

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 1947 yılında Avusturya’da Nasyonal Sosyalizmin Yasaklanması kanunuyla Nazizm’e ait semboller yasaklandı.

2014 yılında DEAŞ’ın gündeme gelmesiyle 2015 yılında El-Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin propagandalarını önlemek için hayata geçirilen Sembol Yasası; Müslüman Kardeşler, Türk Milliyetçisi Bozkurtlar, Hırvat faşist hareket Ustaşe ve Avrupa Birliği yasaları çerçevesinde terör örgütü olarak tanınan PKK, Hamas semboller dahil edilerek genişletildi.

Avusturya’da 4 bin sempatizanı bulunan PKK terör örgütü ile Türkçülük sembolü olarak kullanılan bozkurt selamı yapan Türkler yasadan doğrudan etkilenen hedef kitleler olarak yer alıyor.

SEMBOLLER YASASINDA HANGİ İŞARETLER YASAK?

Yasa kapsamında belirlenen grup ve terör örgütlerine ait 13 sembolün kullanılması yasaklandı. Bu semboller arasında; MHP amblemi olarak bilinen ve çoğunlukla Türkçülüğü ifade eden Bozkurt işareti, Hilal içinde Bozkurt sembolleri yasaklandı.

AVUSTURYA SEMBOL YASASINA SERT TEPKİ

Türkiye-Avusturya Maçında Merih Demiral’in gol sevinci nedeniyle yaptığı bozkurt işareti hakkında futbolcuya soruşturma başlatılması ile Sembol Yasası gündeme geldi.

Avusturya’da 2019 yılında yürürlüğe giren Sembol Yasasında “Bozkurt” sembolünün PKK terör örgütüyle aynı listede olması nedeniyle Türkiye sert tepki gösterdi.

Türk Dışişleri Bakanlığı, “Avusturya bu mantıksız kararıyla sadece bu işareti kullanan partileri ve destekçilerini değil, tüm siyasi sistemi ve yasal politikanın temelini hedef alıyor.

Avusturya’nın bu adımı ikili ilişkilerimize ciddi olumsuz etki yapacaktır. Avusturya’nın kısıtlı politikasını değiştirmesi bekleniyor popülizm bu şekilde reddedilecektir. İlişkilerimizin sağlıklı bir zihne dayanması önemlidir, fanatizm ve popülizme değil.” açıklamasında bulunarak yasayı kınamıştı.