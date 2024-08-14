AK Parti'nin logosuna şifrelenen 7 ilkesi! Işık huzmelerinin temsil ettiği anlamlar

14 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" tarafından 2001 yılında kurulan AK Parti siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.

Kurulduğu günden beri girdiği her seçimlerde birinci parti olmayı başararak çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti olma başarısını gösteren AK Parti'nin logosunda yer alan ışık huzmelerinin anlamı tekrardan gündeme geldi.

AK PARTİ'NİN LOGOSUNDAKİ IŞIK HUZMELERİNİN TEMSİL ETTİĞİ 7 İLKE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Mayıs 2017 tarihinde yaptığı Meclis'teki grup toplantısında AK Parti'yi tanımlayan 7 ilkeyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilkelerin her birini AK Parti logosunda yer alan ışık huzmeleri temsil ediyor.

AK Parti'nin logosundaki ışık huzmelerinin temsil ettiği ilkeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle açıkladı:

Demokrat

"AK Parti, demokrattır. Bunun için milli iradeyi, sandığı milletin tercihlerini hep en üstte tutmuştur."

Cumhuriyetçi

"AK Parti, cumhuriyetçidir. Bunun için bir kişiye, zümreye hizmet, PKK gibi eli kanlı, FETÖ gibi milletimizin değerlerini istismar eden örgütlere değil, sadece ve sadece cumhura dayanmış, millete teslim olmuştur."

Milli ve yerli

"AK Parti, millidir, yerlidir. Bunun için attığı adımlarda, yaptığı icraatlarda şu veya bu gücün değil, sadece milletin ne dediğine bakmıştır."

Mazlumların Hamisi

"AK Parti mazlumların hamisidir. Dünyanın neresinde gözü yaşlı, zulme uğrayan mazlum varsa hepsine el uzatmıştır."

Muhafazakar

"AK Parti, aynı zamanda muhafazakârdır. Milletimizin tarihine, kültürüne, değerlerine saldırılmasına karşı çıkmış, bu değerlere sımsıkı sahip çıkmıştır."

Kucaklayıcı

"AK Parti kucaklayıcıdır. Ülkemizin bütünlüğüne ve milletimizin birliğine husumet göstermeyen herkesi, kökenine, meşrebine, inancına, kılığına bakmaksızın kendisinin doğal parçası olarak görmüştür. Hedefimiz 80 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanmaktır."

Devrimci

"Bununla birlikte AK Parti devrimci bir partidir. Batı, 'AK Parti, bir sessiz devrim gerçekleştirmiştir' diyordu. Türkiye, Cumhuriyet döneminde en cesur, en ileri, en kapsamlı, en etkili değişimleri AK Parti hükümetleri döneminde yaşamıştır."

AK PARTİ'NİN LOGOSUNU KİM TASARLADI?

AK Parti'nin logosunu 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok tasarladı.

AK PARTİ'NİN LOGOSUNU DÖVME YAPTIRDI

13 yaşındayken 2019 Yerel Seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli mitingi sırasında sahneye çıkarak "Aşığım sana" diyen Emirhan Soydan AK Parti logosunu dövme yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresinin de dövmesini yaptıran Emirhan "Hala aynı aşka sevmeye devam ediyorum" dedi.

KAFASINA AK PARTİ'NİN AMPÜLÜ'NÜ KAZITTI

Konya'da yaşayan esnaf Muhammed Demir, 2018 yılında AK Parti'nin logosunu berbere giderek kafasına kazıttı.

ÖZEL TASARIM AK PARTİ LOGOLU TAKIM

Bir vatandaş AK Parti'ye destek olmak için logosundan özel tasarım kıyafet üretti.

Kıyafetle mitinge katılan vatandaş "İstikrar sürsün Türkiye büyüsün" pankartı ile destek verdi.

AK PARTİ'YE YENİ NESİL DESTEK: PARTİ LOGOSUNU COSPLAY YAPTI

2014 yılında çekilmiş bir fotoğrafta vatandaş miting sırasında AK Parti'nin logosunu eline çizerek kombin yaptı.