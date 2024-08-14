AK Parti'ye geçen belediyeler ve belediye başkanlarının adı belli oldu

14 Ağustos 2024 15:41 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti bugün düzenlediği tören ile 23. yaşını kutladı.

Parti genel merkeziyle 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kutlama töreninde AK Parti'ye geçecek olan belediyeler ve belediye başkanları da belli oldu.

Açıklanan bilgilere göre 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

Vatandaşlar tarafından AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının kim olduğu merak edildi.

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER HANGİLERİ, ŞEHİRLER NELER?

Törende açıklanan bilgilere göre AK Parti'ye geçen belediyeler şöyle:

Adana Saimbeyli Belediyesi

Adana Feke Belediyesi

Elazığ Arıcak Belediyesi

Erzurum Aziziye Belediyesi

Erzurum Horasan Belediyesi

Erzurum Köprüköy Belediyesi

Konya Doğanhisar Belediyesi

Muş Bulanık Yoncalı Belediyesi

Muş Merkez Yeşilova Belediyesi

Ordu Çaybaşı Belediyesi

Samsun Ayvacık Belediyesi

Şanlıurfa Birecik Belediyesi

Uşak Banaz Belediyesi

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİM?

AK Parti'ye geçiş yapan belediye başkanları ve eski partileri şöyle: