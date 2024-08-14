AK Parti'ye geçen belediyeler ve belediye başkanlarının adı belli oldu
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
14 Ağustos 2024 15:41 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:47
AK Parti 23. kuruluş yıl dönümünü bugün düzenlediği tören ile birlikte kutluyor. Törende partiye yeni katılacak olan belediyeler ve belediye başkanlarının adları açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti bugün düzenlediği tören ile 23. yaşını kutladı.
Parti genel merkeziyle 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kutlama töreninde AK Parti'ye geçecek olan belediyeler ve belediye başkanları da belli oldu.
Açıklanan bilgilere göre 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
Vatandaşlar tarafından AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının kim olduğu merak edildi.
AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER HANGİLERİ, ŞEHİRLER NELER?
Törende açıklanan bilgilere göre AK Parti'ye geçen belediyeler şöyle:
- Adana Saimbeyli Belediyesi
- Adana Feke Belediyesi
- Elazığ Arıcak Belediyesi
- Erzurum Aziziye Belediyesi
- Erzurum Horasan Belediyesi
- Erzurum Köprüköy Belediyesi
- Konya Doğanhisar Belediyesi
- Muş Bulanık Yoncalı Belediyesi
- Muş Merkez Yeşilova Belediyesi
- Ordu Çaybaşı Belediyesi
- Samsun Ayvacık Belediyesi
- Şanlıurfa Birecik Belediyesi
- Uşak Banaz Belediyesi
AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİM?
AK Parti'ye geçiş yapan belediye başkanları ve eski partileri şöyle:
- Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal - Bağımsız
- Adana Feke Belediye Başkanı Çömert Özen - YRP
- Elazığ Arıcak Bükardı Belediye Başkanı Ali Açmaz - Bağımsız
- Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar - YRP
- Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir - İYİ Parti
- Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu - YRP
- Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu - Bağımsız
- Muş Merkez Yeşilova Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez - YRP
- Muş Bulanık Yoncalı Belediye Başkanı Fehmi Kaya - YRP
- Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit - YRP
- Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan - YRP
- Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Beğit - Bağımsız
- Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı - Bağımsız
Kaynak: TGRT HABER