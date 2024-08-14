AK Parti'ye geçen Birecik, Saimbeyli, Arıcak, Banaz ve Doğanhisar belediye başkanları bağımsız olarak aday olmuştu

14 Ağustos 2024 16:17 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 16:24

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde il ve ilçe belediye başkanları belirlenmişti.

Siyasetin değişen dinamiklerinde bu isimlerden bazıları AK Parti'ye geçti.

AK Parti'nin 23. yıl dönümünde gerçekleşen törende bu ilçe belediyeleri ve belediye başkanlarının isimleri belli oldu.

AK PARTİ'YE GEÇEN BİRECİK BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

29 Nisan 2024 tarihinde DEM Parti'den istifa eden Mehmet Begit, 93 bin 866 kişilik nüfusu olan Birecik Belediye başkanlığını bağımsız olarak yürütüyordu.

14 Ağustos 2024 itibarıyla AK Parti'ye geçti.

ADANA SAİMBEYLİ BELEDİYE BAŞKAN HANGİ PARTİLİ?

Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, eski AK Parti üyesidir.

14 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla AK Partili belediyeler arasında yerini aldı.

ARICAK BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Arıcak ilçesine bağlı Büyükardı beldesinin belediye başkanı Ali Açmaz, 23 Temmuz 2024 tarihinde Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti.

DOĞANHİSAR BELEDİYESİ VE BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

2014-2018 yılları arasında Konya Doğanhisar AK Parti ilçe başkanlığını yürütene Ali Öztoklu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi adına aday olarak belediye başkanlığı seçimlerini kazandı.

14 bin 815 nüfuslu belediyenin başkanı 25 Nisan 2024 tarihinde YRP'den istifa etti.

Bugün itibarıyla yeniden AK Parti'ye katıldığını belirtti.