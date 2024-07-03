Akaryakıt fiyatlarına yapılan ÖTV zammı 3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak

03 Temmuz 2024 11:57 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 13:32

Son zamanlarda döviz kuru ve brent petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler neticesinde akaryakıt fiyatları artmaya devam etti.

Geçtiğimiz yıl akaryakıt fiyatlarına altı ayda bir ÖTV zammının gelmesine karar verilmişti.

Bu kararın ardından 16 Temmuz 2023'te akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL arttırılmıştı.

Bu tarihten itibaren akaryakıt fiyatlarına 6 ayda bir Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)'ne göre belirleniyor.

Vatandaşlar tarafından geçtiğimiz yıl alınan kararla birlikte akaryakıta yapılacak olan ÖTV zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı merak ediliyor.

ÖTV ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından akaryakıta yapılacak olan ÖTV zammı belli oldu ve benzin ile motorinin fiyatı 2 TL arttı.

ÖTV zammı açıklanan bilgilere göre 3 Temmuz (bugün) itibarıyla geçerli olacak.