Akaryakıt istasyonlarında 15 Mayıs'tan itibaren fiyat farkı uygulanmayacak

05 May 2024 16:15 - Güncelleme : 05 May 2024 16:19

Benzinde ve motorinde fiyatlar değişiyor, akaryakıta bu kez de indirim geliyor

Benzinde ve motorinde fiyatlar değişiyor, akaryakıta bu kez de indirim geliyor

EPDK'nın "8370 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı", Resmi Gazete'de açıklandı.

Buna göre, artık akaryakıt istasyonlarında farklılaştırılmış olsun veya olmasın, aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacak.

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, dağıtıcı lisansı sahipleri, farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebilecekler.

15 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek olan bu yeni düzenleme, tüketiciler arasında fiyat farkının ortadan kaldırılması ile ilgili olumlu yorumlar alıyor.

Bu değişiklikle birlikte, akaryakıt fiyatlarının daha dengeli ve adil bir şekilde belirlenmesi hedefleniyor.