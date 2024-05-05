05 May 2024 16:15 - Güncelleme : 05 May 2024 16:19
Akaryakıt istasyonlarında 15 Mayıs'tan itibaren fiyat farkı uygulanmayacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan yeni karar, akaryakıt sektöründe önemli değişikliklere işaret ediyor. EPDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla birlikte, 15 Mayıs itibarıyla akaryakıt satışlarında fiyat farkı kalkacak. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
EPDK'nın "8370 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı", Resmi Gazete'de açıklandı.
Buna göre, artık akaryakıt istasyonlarında farklılaştırılmış olsun veya olmasın, aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacak.
EPDK'den yapılan açıklamaya göre, dağıtıcı lisansı sahipleri, farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebilecekler.
15 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek olan bu yeni düzenleme, tüketiciler arasında fiyat farkının ortadan kaldırılması ile ilgili olumlu yorumlar alıyor.
Bu değişiklikle birlikte, akaryakıt fiyatlarının daha dengeli ve adil bir şekilde belirlenmesi hedefleniyor.
Kaynak: TGRT Haber