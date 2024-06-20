Akaryakıt zammı ertelendi, yeni tarih henüz belli değil

20 Haziran 2024 19:35 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 18:59

Bugün yapılması beklenen benzin ve motorin zamları ileri bir tarihe ertelendi. Yeni zam tarihi henüz açıklanmadı.

AKARYAKIT ZAMMI NE ZAMAN OLACAK?

Alınan bilgiye göre, 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyordu.

Ancak, bu zamların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Yeni zam tarihinin ne zaman olacağı ise henüz açıklanmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek hesaplanıyor.

Bu süreçte belirli bir fiyat değişim farkı göz önünde bulunduruluyor.