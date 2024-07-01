Akaryakıta 2 TL zam geldi

01 Temmuz 2024 00:16 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 00:14

Akaryakıt fiyatları ÖTV ile zamlanacak! Tabelalar o tarihte değişecek

Akaryakıt fiyatları ÖTV ile zamlanacak! Tabelalar o tarihte değişecek

Akaryakıta bu gece zam geleceği duyuruldu.

Saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere 2 TL zam gelecek.

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

25 Haziran’da litre fiyatı benzinde 2 lira, motorinde 1 lira 70 kuruş zamlanmıştı.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre, LPG'ye (Otogaz) bu gece yarısı 1 lira 76 kuruş zam kesinleşti.

AKARYAKIT KAÇ TL OLDU?

İstanbul’da benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 42,40 TL, motorinin litre fiyatı 42,51 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 20,19 TL oldu.

Ankara’da benzinin litre fiyatı 43,38 TL, motorinin 43,48 TL ve LPG'nin litre fiyatı 20,19 TL olarak belirlendi.

İzmir’de ise benzinin litre fiyatı 43,72 TL, motorinin 43,90 TL ve LPG'nin litre fiyatı 19,89 TL olarak satışa sunuluyor.

Öte yandan, 3 Temmuz’da açıklanacak olan ÜFE verileri ile birlikte maktu ÖTV artışı da akaryakıt fiyatlarına yansıyacak.