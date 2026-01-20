Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Akaryakıta yeni zam var mı gelecek mi? Benzin motorin fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki oynaklık pompa fiyatlarını vurmaya devam ediyor. Benzinde yaşanan fiyat hareketlerinin ardından sıra motorine geldi. Motorine zam geleceği iddiaları gündemde yer almaya devam ederken zammın ne zaman uygulanacağı ve ne kadar olacağı da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, motorine zam gelecek mi ne zaman?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akaryakıta yeni zam var mı gelecek mi? Benzin motorin fiyatları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 00:16

Brent petrol fiyatlarında değişimler, , ve fiyatlarına ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Piyasalardaki dalgalanma, vergi artışlarıyla birleşince istasyonlardaki fiyat tabelaları sık sık yenileniyor.

Araç sahiplerinin de gözü kulağı akaryakıta gelecek indirim ve zam gelişmelerinde.

Akaryakıta yeni zam var mı gelecek mi? Benzin motorin fiyatları

Benzinde yaşanan inişli çıkışlı grafiğin ardından bu kez motorin grubu için zam iddiası geldi.

piyasasında geçtiğimiz hafta da yoğun saatler yaşanmıştı.

16 Ocak tarihinde benzine 1 lira 61 kuruşluk sert bir zam gelirken, hemen ertesi gün 95 kuruşluk bir indirim tabelaya yansıtılmıştı.

Akaryakıta yeni zam var mı gelecek mi? Benzin motorin fiyatları

MOTORİNE ZAM MI GELİYOR NE ZAMAN?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına yeni bir ayarlama bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş zam yapılacağı öne sürülüyor.

Akaryakıta yeni zam var mı gelecek mi? Benzin motorin fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 54,86 TL

LPG: 29,29 TL

ETİKETLER
#benzin
#motorin
#akaryakıt
#zam
#petrol fiyatları
#lpg
#ındirim
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.