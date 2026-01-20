Akaryakıta yeni zam var mı gelecek mi? Benzin motorin fiyatları

Brent petrol fiyatlarında değişimler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Piyasalardaki dalgalanma, vergi artışlarıyla birleşince istasyonlardaki fiyat tabelaları sık sık yenileniyor.

Araç sahiplerinin de gözü kulağı akaryakıta gelecek indirim ve zam gelişmelerinde.

Benzinde yaşanan inişli çıkışlı grafiğin ardından bu kez motorin grubu için zam iddiası geldi.

Akaryakıt piyasasında geçtiğimiz hafta da yoğun saatler yaşanmıştı.

16 Ocak tarihinde benzine 1 lira 61 kuruşluk sert bir zam gelirken, hemen ertesi gün 95 kuruşluk bir indirim tabelaya yansıtılmıştı.

MOTORİNE ZAM MI GELİYOR NE ZAMAN?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına yeni bir ayarlama bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş zam yapılacağı öne sürülüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 54,86 TL

LPG: 29,29 TL