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Akçadağ'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
16 Haziran 2024 20:37 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 20:39
Akçadağ&#039;da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte detaylar...

Malatya'nın Akçadağ ilçesi 16 Haziran 2024 tarihinde 20:24'te 4.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Depremin yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, can kaybı veya hasar konusunda henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Akçadağ'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

AKÇADAĞ DEPREMİN DETAYLARI

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin merkezi Akçadağ ilçesi olarak tespit edildi.

Enlem 38.26667 N ve boylam 37.80972 E koordinatlarında gerçekleşen depremin, yerin 7 km derinliğinde olduğu açıklandı.

 

Kaynak: TGRT Haber
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