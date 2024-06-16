Akçadağ'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu

16 Haziran 2024 20:37 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 20:39

Malatya'nın Akçadağ ilçesi 16 Haziran 2024 tarihinde 20:24'te 4.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Depremin yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, can kaybı veya hasar konusunda henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

AKÇADAĞ DEPREMİN DETAYLARI

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin merkezi Akçadağ ilçesi olarak tespit edildi.

Enlem 38.26667 N ve boylam 37.80972 E koordinatlarında gerçekleşen depremin, yerin 7 km derinliğinde olduğu açıklandı.