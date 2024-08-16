Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, 2020 yılından beri görevine devam ediyor

16 Ağustos 2024 09:14 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:23

Resmi Gazete atamalarına göre Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar oldu

Resmi Gazete atamalarına göre Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar oldu

16 Ağustos Resmi Gazete kararına göre TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, İTÜ Rektörlüğüne atandı

16 Ağustos Resmi Gazete kararına göre TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, İTÜ Rektörlüğüne atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Akdeniz Üniversitesinin Rektörlüğüne Özlenen Özkan getirilirken öğrencilerin gündeminde kimdir, evli mi gibi sorular yer aldı.

İşte 16 Ağustos atamaları ve kararlarına dair bilgiler...

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Resmi Gazete kararına göre Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan olmaya devam ediyor.

ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1978 senesinde Antalya'da doğan isim üniversite eğitimini Akdeniz Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi’nde, Tıpta Uzmanlığını, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 2004-2008 yıllarında tamamlarken 2010 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör unvanını aldı.

2010 senesinden beridir Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Anabilim/Bilim Dalı Başkanı olarak görev alan Özkan, Türkiye’nin ilk çift kol nakli, 2011 yılında Dünya’nın ilk kadavra vericili uterus nakli, 2012 yılında Türkiye’nin ilk yüz nakli görevleri gerçekleşen ekipte bulundu.

ÖZLENEN ÖZKAN EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İyi derecede İngilizce bilen Özkan evli ve 2 çocuk sahibidir.

14.08.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Akdeniz Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştı.