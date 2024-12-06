Akdeniz'de meydana gelen depremin ardından fay hattının geçtiği iller merak edildi

06 Aralık 2024 07:47 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 07:51

Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde depremin meydana gelmesinin ardından Akdeniz fay hattının geçtiği iller merak edilmeye başlandı. Yerin 34,18 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı vatandaşları endişelendirdi.

Diyarbakır’da fay hattı var mı? Diyarbakır deprem riski merak ediliyor

Diyarbakır’da fay hattı var mı? Diyarbakır deprem riski merak ediliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Akdeniz​ olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı​ kaydedildi.

AKDENİZ FAY HATTI​ NEREDEN GEÇİYOR?

Akdeniz fay hattı, yer kabuğunun derinliklerinde hareket eden güçlerin, karmaşık bir sismik ağıdır. Bu fay hattı Türkiye’nin güney kıyılarını çevreleyen ve jeolojik anlamda önemli etkileri olan bölgelerden geçmektedir.

Akdeniz fay hattının geçtiği iller ise şu şekildedir;

Muğla

Antalya

Mersin

Adana

Hatay

AKDENİZ FAY HATTI NEREDEN BAŞLIYOR?

Akdeniz fay hattı, Türkiye’nin güneyinde bulunan Adana Havzası’ndan başlayarak Girit, İtalya ve İspanya’ya kadar uzanır.

AKDENİZ FAY HATTI RİSKLİ Mİ?

Akdeniz fay hattı, tektonik hareketler, deprem aktivitesi, volkanik faaliyetler ile tsunami riskleri yüzünden oldukça önemli ve tehlikeli bir fay hattıdır. Fay hattı, Afrika levhasının Avrasya levhası altına dalmasıyla sürekli stres birikimi yaşar, bu da sismik hareketliliğin yoğun olmasına yol açar.