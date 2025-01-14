Akfen halka arz hangi bankalarda var? Talep toplamaya başlıyor

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

14 Ocak 2025 21:08 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 21:09

Akfen halka arz bankalar, katılım endeksi ve lot merak ediliyordu. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arz tarihleri belirlendi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzda hisse fiyatı 38,70 TL olarak belirlendi ve toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtılacak. Halka arzın talep toplama tarihleri 15-16-17 Ocak olarak açıklandı. Akfen halka arzının katılım endeksine uygun olup olmama durumu ve bankalar bilgisi de paylaşıldı.

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz​ süreci başladı. İşte Akfen’in hangi bankalarda ve katılım endeksine uygun olup olmadığına dair detaylar. AKFEN HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR? A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Acar Menkul Değerler A.Ş. Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Akbank T.A.Ş. Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Anadolubank A.Ş. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Bizim Menkul Değerler A.Ş. Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Colendi Menkul Değerler A.Ş. Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. DenizBank A.Ş. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ing Bank A.Ş. Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fibabanka A.Ş. PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. Piramit Menkul Değerler A.Ş. Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Qnb Finansbank A.Ş. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Odea Bank A.Ş. Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Teb A.Ş. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Pay Menkul Değerler A.Ş. Prim Menkul Değerler A.Ş. AKFEN HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR? Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arz sürecinde toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtacak. Katılım sayısına göre lot dağılımı şöyle olacak: 300 Bin katılım ~ 128 Lot (4953 TL). 700 Bin katılım ~ 55 Lot (2128 TL). 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1354 TL). 1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (1006 TL). 1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (812 TL). 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (657 TL). 2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (580 TL). 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (503 TL). AKFEN HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arzı, şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtilmiştir. Bu, halka arzın katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak değerlendirilemeyeceği anlamına gelir. AKFEN HALKA ARZ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK? Akfen halka arz talep toplama tarihleri 15-16-17 Ocak olarak belirlenmiştir. AKFEN HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR? Akfen İnşaat halka arz sürecinde toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtacak. AKFEN HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Akfen halka arzı katılım endeksine uygun değildir. AKFEN HALKA ARZ HİSSE FİYATI​ NE KADAR? Akfen halka arz hisse fiyatı 38,70 TL olarak belirlenmiştir. AKFEN HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR? Akfen halka arzı yukarıda listelenen banka ve yatırım şirketleri üzerinden talep toplanacaktır. İlgili Haberler Akfen halka arz katılım endeksine uygun mu? SPK başvurusunu onayladı Akfen halka arz kaç lot verir? Talep toplama tarihi ve hisse fiyatı netleşti