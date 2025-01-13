Akfen halka arz kaç lot verir? Talep toplama tarihi ve hisse fiyatı netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

13 Ocak 2025 11:38 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:43

Halka arz ile ilgilenenlerin gündeminde Akfen halka arzı yer aldı. Talep toplama tarihi ve hisse kodu duyurulurken lot miktarı da yatırımcının gündeminde. AKFIS hisse kodu ile talep topladıktan sonra işlem görecek.

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Sermaye Piyasa Kurulu, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. başvurusunu onayladı. Hazırlanma dönemi sonrasında talep toplayacağı tarih ve alınabilecek bankalar duyuruldu. AKFEN HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR? Hissenin lot miktarı sonuçlar sonrası belli olacak. Şu an için olası miktarlar şöyle: 300 Bin katılım ~ 128 Lot (4953 TL) 700 Bin katılım ~ 55 Lot (2128 TL) 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1354 TL) 1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (1006 TL) 1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (812 TL) 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (657 TL) 2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (580 TL) 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (503 TL) AKFEN HANGİ BANKALARDA VAR? AKFIS kodu ile işlem görecek olan hisseyi satın almak isteyenler Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alabilecek. Fiyatı 38,70 TL olarak belirlenirken tarihleri de duyuruldu. AKFIS NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK? Hissenin talep toplama tarihleri 15-16-17 Ocak olarak belirlendi. Talep toplama süreci sonrasında borsada işlem görmeye başlayacak. Sonuçların açıklanmasının ardından borsada işlem tarihi belli olacak. İlgili Haberler Akfen halka arz katılım endeksine uygun mu? SPK başvurusunu onayladı