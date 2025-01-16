Akfen halka arz katılım endeksine uygun mu belli oldu

16 Ocak 2025 10:24 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:26

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arzını satın almak isteyenler katılım endeksine uygun olup olmadığını araştırmaya başladı. SPK tarafından başvurusu onaylanan hissenin lot dağıtacağı miktar ve hisse kodu da yatırımcının gündeminde.

Halka arz ile yakından ilgilenenler AKFIS hissesinin katılım endeksine uygunluk durumu ile dağıtacağı lot miktarını araştırmaya başladı. Satın alınacak bankalar ve fonun kullanım yerleri de belli oldu.

AKFEN HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hisse, katılım endeksine uygun olmayarak satışa çıkacak. Halka arzda T1-T2 kullanılmazken eşit dağıtım yapılacak.

Fonun kullanım alanları arasında %35-45 Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması, %55-65 Yatırım finansmanı, %0-10 İşletme sermayesi yer aldı.

Toplam 95 milyon 487 bin 612 lira nominal değerli pay, pay başına 38,70 lira fiyatla satışa sunuluyor. 66 milyon 841 bin 328 liralık kısmı sermaye artırımı, 28 milyon 646 bin 284 liralık kısmı ise tek ortağa ait payların satışı yoluyla gerçekleşecek.

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET HİSSE KODU VE FİYATI

Halka arz ile yakından ilgilenen yatırımcılar Akfen hissesinin talep toplama sürecinin bitmesini bekliyor. 15-16-17 Ocak tarihlerinde talep toplamasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

AKFIS hisse kodu ile satışa çıkacak olan şirketin fiyatı 38,70 TL olarak belirlendi.

AKFEN HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR 2025?

Hissenin lot miktarı netleşmedi. Olası dağıtacağı lot miktarı ise şöyle:

300 Bin katılım ~ 128 Lot (4953 TL)

700 Bin katılım ~ 55 Lot (2128 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1354 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (1006 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (812 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (657 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (580 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (503 TL)