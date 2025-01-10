Akfen halka arz katılım endeksine uygun mu? SPK başvurusunu onayladı

10 Ocak 2025 11:22 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 11:30

Sermaye Piyasa Kurulu Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. başvurusunu onayladı. Talep toplama tarihi belli olmayan hissenin fiyatı 38,70 TL olarak belirlendi. Halka arz açıklığı %15 olan Akfen, lot miktarı da yatırımcının gündeminde.

SPK bir şirketin daha halka arzını onayladı

SPK bir şirketin daha halka arzını onayladı

Halka arz büyüklüğü 3,7 Milyar TL olan Akfen'in başvurusu SPK tarafından onaylandı. Satın almak isteyenler aracı kurum bankayı ve katılım endeksine uygunluk durumunu araştırmaya başladı.

Bu haftanın halka arz takviminde Akfen yer aldı.

AKFEN HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hissenin katılım endeksine uygunluk durumu onaylı izahname sonrasında belli olacak. Hissenin talep toplama tarihi de şu an hazırlanma aşamasında. İleriki süreçte katılım endeksine uygunluk durumu netleşecek.

T1-T2 kullanılamaz olarak belirlendi. Tahsilat grupları şöyle:

47.743.806 Lot (%50) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

477.438 Lot (%0.50) Şirket Çalışanları

28.168.846 Lot (%29.50) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

19.097.522 Lot (%20) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı

AKFEN HALKA ARZ HANGİ BANKALARDAN ALINIR?

Hissenin satılacağı aracı kurum Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak açıklandı. Eşit dağıtım yapacak ve pay olarak 95,487,612 Lot dağıtımı yapacak.

AKFEN FON KULLANIM YERİ

Hissenin kullanım yerleri arasında %35-45 Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması, %55-65 Yatırım finansmanı ve %0-10 İşletme sermayesi yer aldı.

AKFEN HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hissenin fiyatı, lot miktarı ve talep toplama tarihi henüz netleşmedi. Kısa süre içerisinde olası dağıtım lot miktarı belli olurken net rakamlar talep toplama süreci sonrasında belli olacak.