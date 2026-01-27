Akhan Un katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Bireysele eşit dağıtım yapılacak

Menü Kapat
Akhan Un halka arz kaç lot verir ve lot için ne kadar talep girilmesi gerektiği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından merak edilen diğer bir konu Akhan Un katılım endeksine uygun olup olmama durumu. Un ve makarna üretimi alanında faaliyet gösteren Akhan Un, halka arz süreciyle birlikte yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Akhan Un halka arz yorumları, bireysel yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Halka arz takvimi, fiyatı, dağıtım yöntemi, finansal verileri ve ortaklık yapısı kamuoyuna açıklanan şirketle ilgili en çok merak edilen başlıklar arasında lot dağılımı, endeks uyumu ve gelir kullanım planı bulunuyor. Peki, Akhan Un kaç lot verir? Halka arz büyüklüğü, pay sayısı ve bireysel yatırımcılara yönelik eşit dağıtım modeli, sürecin detaylarını yakından takip edenler için öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. İşte Akhan Un halka arz detayları…

Haber Merkezi
27.01.2026
22:17
27.01.2026
1996 yılında kurulan Akhan Un, yurt içi ve yurt dışı pazarlara yönelik üretimiyle son yıllarda dikkat çeken şirketler arasında bulunuyor. Şirketin halka arzına ilişkin takvim, fiyat ve mali veriler yatırımcıların erişimine açılmış durumda. Akhan Un katılım endeksi olup olmadığı ve lot almak için ne kadar talep girilmesi gerektiği katılımcı sayısına göre araştırılıyor. İşte Akhan Un katılım endeksi ve izahname ayrıntıları…

AKHAN UN KAÇ LOT VERİR?

Akhan Un halka arzında toplamda 54 milyon 700 bin adet payın dağıtılması planlanıyor. Halka açıklık oranı yüzde 20,01 olarak açıklanan şirket, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle pay sunacak. Bu kapsamda bireysel katılımcı sayısına bağlı olarak kişi başına düşecek lot miktarı değişiklik gösterecek.

Açıklanan olası senaryolara göre 150 bin kişinin katılım sağlaması durumunda yatırımcı başına yaklaşık 218 lot, 250 bin katılımda 131 lot, 500 bin katılımda ise 66 lot düşmesi bekleniyor. Katılımcı sayısının 1,1 milyon seviyesine ulaşması halinde dağıtımın 30 lot civarında gerçekleşmesi, 2,2 milyon katılımda ise yaklaşık 15 lot verilmesi öngörülüyor. Halka arz fiyatı 21,50 TL olarak belirlendiği için yatırım tutarları da bu çerçevede hesaplanmaktadır.

Akhan Un katılım sayısına göre lot miktarları olası şöyledir:

150 Bin katılım: 218 Lot (4687 TL)

250 Bin katılım: 131 Lot (2816 TL)

350 Bin katılım: 94 Lot (2021 TL)

500 Bin katılım: 66 Lot (1419 TL)

700 Bin katılım: 47 Lot (1010 TL)

1.1 Milyon katılım: 30 Lot (645 TL)

1.6 Milyon katılım: 20 Lot (430 TL)

2.2 Milyon katılım: 15 Lot (322 TL)

AKHAN UN KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Akhan Un’un katılım endeksine uygun olduğu bilgisi paylaşıldı. Şirketin faaliyet alanı, gelir yapısı ve halka arz sürecine ilişkin açıklanan veriler doğrultusunda katılım endeksi kriterlerini karşıladığı belirtildi. Bu nedenle katılım esaslarına göre yatırım yapmak isteyen bireysel yatırımcılar için Akhan Un hisseleri endeks uyumu bulunan şirketler arasında yer alıyor.

AKHAN UN HALKA ARZ NE ZAMAN BİTİYOR?

Akhan Un halka arzı 28-29-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek talep toplama döneminde bireysel ve kurumsal yatırımcılar halka arza katılım sağlayabilecek.

Halka arz fiyatı pay başına 21,50 TL olarak açıklandı. Halka arzın toplam büyüklüğü ise 1,1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Ayrıca halka arz sonrasında 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlandığı, ortak ve ihraççı satışı için bir yıl süreyle işlem yapılmayacağı bilgisi paylaşıldı.

AKHAN HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

T.O.M Katılım Bankası A.Ş

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Bank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

AKHAN UN KİMİN, NE İŞ YAPIYOR?

1996 yılında kurulan Akhan Un, kaliteli buğday unu üretimine odaklanan bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Üretim süreçlerinde yenilikçi yöntemler kullanan şirket, Türkiye’deki ve yurt dışındaki müşterileri için Avrupa standartlarında üretim gerçekleştiriyor. Akhan Un, 2023 yılında ISO ikinci 500 listesinde 186. sırada yer aldı.

Şirketin sermayesinde yüzde 5 ve üzeri paya sahip altı ortak bulunuyor. Payların yüzde 17,5’i Orhan İlhan’a aitken, Doğan İlhan, Yunus Emre İlhan, Nihad İlhan, Emrullah İlhan ve Muhammed Musa İlhan’ın her biri yüzde 16,5 oranında paya sahip. Akhan Un, 2011 yılında Türkiye İhracat sıralamasında 374. sırada yer alarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarda faaliyet gösteren firmalar arasında konumlandı.

#Ekonomi
#halka arz
#Aktüel
