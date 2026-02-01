Akıllı telefonlar bizi dinliyor mu? Bilişim uzmanı gerçekleri tek tek anlattı

MUHABİR: Hüseyin Bahcivan

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun cep telefonunun kamera ve mikrofon kısmına bant yapıştırılmış şekilde görüntülenmesi, dijital dünyadaki gizlilik ve güvenlik tartışmalarını tekrardan gündeme taşıdı. Sosyal medya platformlarında kısa sürede vira olan görüntüler "Telefonlarımız gerçekten dinleniyor mu" sorusunu beraberinde geitrdi.

"DİJİTAL DÜNYANIN BİR GERÇEĞİ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, kamera ve mikronların uzaktan erişimle aktivite edilebildiğini, bunun artık komplo teorisi değil dijital dünyanın getirdiği bir gerçek olduğunu belirtti. Netanyahu'nun yaptığı bantlama hamlesinin sembolik ama önemli bir mesaj taşıdığına dikkat çeken Kırık "Yüzde yüz koruma sağlamaz ama uzaktan erişim sağlansa bile görüntüyü karartır." dedi.

GOOGLE VE APPLE'A MİLYON DOLARLIK CEZALAR

Prof. Dr. Kırık, Google Asistan ve Apple Siri'nin izinsiz ses kaydı yaptığı gerekçesiyle ABD'de milyonlarca dolarlık cezalara çarptırıldığını belirtti. Netanyahu'nun daha önce yaptığı "Elinizde bu telefonlar varken hepiniz risk altındasınız" açıklamasını hatırlatan Kırık, dijital çağda ülkeler arası mücadelenin veri egemenliği üzerinden yürüdüğünü belirtti. Kırık, teknolojik altyapı, uygulamalar ve uydular sayesinde herhangi bir ülkeye girmeden milyonlarca insanın takip edilebildiğini vurguladı.

BU AYARLARI TELEFONUNUZDA DEVRE DIŞI BIRAKIN

Prof. Dr. Ali Murat Kırık vatandaşlara kritik uyarlarda bulunarak, telefon ve bilgisayarlarda kamera, mikrofon ve konum izinlerinin kullanılmadığı anlarda kapatılması gerektiğini belirtti. Uygulama izinlerinin telefonlarından vatandaşların kontrol ederek, kullanılmadığı zamanlarda düzenli olarak kapatılması gerektiğinin altını çizdi. Kırık "Bu önlemleri vatandaşlar vakit kaybetmeden almalılar. Tamamen korum asağlar mı, elbette sağlamaz ama mevcut yapabileceğimiz bu. En güvenilir tuşlu telefonlara geçiş yapmak." dedi.