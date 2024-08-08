Aktif deprem ve volkan üreten Helen Yayı 1999 yılında Atina'da 6.0 büyüklüğünde deprem üretti

08 Ağustos 2024 14:41 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:02

Geçmiş dönemlerde yıkıcı depremlere neden olan Helen Yayı tekrardan gündeme geldi.

Uzmanlar tarafından yakın zamanda harekete geçeceği ve deprem hazırlığı içerisinde olduğu belirtilen Helen Yayı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

HELEN YAYI NEDİR?

Helen Yayı veya diğer adıyla Girit Yayı, Afrika Levhası'nın Ege Denizi altına daldığı alanda bulunuyor.

Aktif deprem ve volkan üreten tektonik alan olan bu fayın tsunami oluşturma riski de bulunuyor.

HELEN YAYI TÜRKİYE'DE NERELERDEN GEÇİYOR?

Yunanistan'ın güneybatısında yer alan İyon Denizi'nden başlayan ve Girit ve Rodos'un güneyinden geçerek Fethiye Körfezine kadar uzanıyor.

Fayın deprem üretmesi durumunda özellikle Türkiye'nin batı kıyılarında olan İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya ciddi hasar görebilir.

HELEN YAYI EN SON NE ZAMAN DEPREM ÜRETTİ?

Helen Yayı en son 7 Eylül 1999 yılında deprem üretti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 17 km kuzey batısında gerçekleşen 6.0 büyüklüğündeki depremde 143 insan hayatını kaybederken 1600 kişi ise yaralandı.

53 binden fazla bina ise hasar gördü.

Helen Yayı'nın oluşturduğu büyük depremler şöyle: