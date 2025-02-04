Al Hilal Persepolis CANLI nereden izlenir? İsmail Kartal ile Jorge Jesus karşı karşıya

04 Şubat 2025 20:53 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 20:53

Al Hilal Persepolis canlı ekranlara geliyor! AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Hilal ile Persepolis arasındaki kritik mücadele, futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, evinde Jorge Jesus yönetiminde güçlü kadrosuyla galibiyet hedeflerken, İran'ın köklü kulübü Persepolis, İsmail Kartal ile puan peşinde. Bu taktik savaşı, 4 Şubat Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Maç, TV’den canlı olarak izlenebilecek.

AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Hilal ile Persepolis karşılaşması, iki deneyimli teknik adamın, Jorge Jesus ve İsmail Kartal'ın taktik savaşına sahne olacak. Suudi Arabistan Pro Ligi'nin iddialı ekibi Al Hilal, evinde Persepolis'i ağırlayacak.

AL HİLAL PERSEPOLİS CANLI HANGİ KANALDA?

Al Hilal ile Persepolis arasındaki maç, 4 Şubat Salı günü saat 21.00'de başlayacak ve Spor Smart ile D-Smart GO kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Al Hilal Persepolis maçının canlı yayınlanacağı kanallar, Türkiye'deki futbolseverlerin maçı izleyebilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Spor Smart ve D-Smart GO platformları, maçı yüksek kalite ve yorumlarla ekranlara getirecek.

AL HİLAL PERSEPOLİS MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR, NEREDEN İZLENİR?

Al Hilal - Persepolis maçı, Türkiye'de Spor Smart ve D-Smart GO kanallarından canlı olarak izlenebilir. Futbolseverler, bu platformlar üzerinden maçı takip edebilir.

Yabancı kanallar ise maçı şifresiz izlemek isteyenler için çeşitli seçenekler sunuyor. Örneğin, ABD'de Paramount+, Bahreyn'de beIN SPORTS AFC 1, Fas'ta SSC 1, Hırvatistan'da Sport Klub 5 HR ve Portekiz'de Canal 11 üzerinden maçı izlemek mümkün.

AL HİLAL PERSEPOLİS MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Al Hilal - Persepolis maçını şifresiz izlemek isteyenler için çeşitli yabancı kanallar seçenekler sunuyor. ABD'de Paramount+, Bahreyn'de beIN SPORTS AFC 1, Fas'ta SSC 1, Hırvatistan'da Sport Klub 5 HR ve Portekiz'de Canal 11, maçı izleyicilerine şifresiz olarak sunuyor.

Al Hilal Persepolis maçını şifresiz veren yabancı kanallar

ABD: Paramount+

Bahreyn: beIN SPORTS AFC 1

Fas: SSC 1

Hırvatistan: Sport Klub 5 HR

Portekiz: Canal 11

AL HİLAL PERSEPOLİS MAÇI NE ZAMAN?

Al Hilal - Persepolis maçı, 4 Şubat Salı günü saat 21.00'de oynanacak.

AL HİLAL PERSEPOLİS MAÇI HANGİ KANALDA İZLENİR?

Türkiye'de Spor Smart ve D-Smart GO kanallarından canlı yayınlanacak.

AL HİLAL VE PERSEPOLİS'İN PUAN DURUMU NASIL?

Al Hilal, 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle B Grubu'nda 2. sırada. Persepolis ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 7. sırada yer alıyor.