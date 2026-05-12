Al Nassr Al Hilal hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonluk maçı başlıyor

Suudi Arabistan Pro Lig’in 32. haftasında Al Nassr ile Al Hilal arasında oynanacak derbi, futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Riyad’daki mücadelede Al Nassr sahasında kazanması halinde şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan etme fırsatı yakalayacak. Karşılaşma öncesinde tribünlerde yoğun katılım beklenirken, iki takım da sahaya kritik puan mücadelesi için çıkacak.

AL NASSR AL HİLAL CANLI İZLE

Suudi Arabistan Pro Lig’de haftanın en dikkat çeken mücadelesi bu akşam Al-Awwal Park’ta oynanacak. Al Nassr ile Al Hilal arasında oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren mücadelede iki takım da sahaya kritik hedeflerle çıkacak. Ev sahibi Al Nassr, taraftarı önünde kazanarak sezonun bitimine kısa süre kala önemli avantaj elde etmek isterken, Al Hilal ise puan farkını azaltarak yarışın son haftalara taşınmasını hedefleyecek.

Riyad’daki derbi öncesinde tribünlerde yoğun ilgi bekleniyor. Al Nassr taraftarının karşılaşma boyunca takımını desteklemek için stadyumu dolduracağı belirtilirken, Al-Awwal Park’ta maç öncesinde büyük bir atmosfer oluşması bekleniyor. Cristiano Ronaldo’nun liderliğindeki Al Nassr ile Karim Benzema’nın formasını giydiği Al Hilal arasındaki mücadele, Suudi Pro Lig’de sezonun en kritik maçlarından biri olarak değerlendiriliyor.

AL NASSR - EL HİLAL PUAN DURUMLARI

Al Nassr, ligde oynadığı 32 maç sonunda 82 puanla zirvede yer alıyor. Jorge Jesus yönetimindeki ekip, son haftalarda aldığı sonuçlarla liderlik koltuğunu korurken, bu akşam oynanacak derbide sahasında galip gelmesi halinde matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edebilecek. İç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çeken Al Nassr, sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak.

Al Hilal ise ligde oynadığı 31 maç sonunda 77 puanda bulunuyor. Simone Inzaghi yönetimindeki ekip, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürerek şampiyonluk umutlarını devam ettirmek istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede üstünlük sağlayan Al Hilal, bu kez deplasmanda puan arayacak. Derbide alınacak sonucun zirve yarışındaki tabloyu doğrudan etkilemesi bekleniyor.

AL NASSR AL HİLAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr ile Al Hilal arasında oynanacak mücadele S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı dijital platform üzerinden takip edebilecek. Ayrıca TRT Spor’un uydu yayını üzerinden mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TRT Spor’un internet sitesi üzerinden yer alan canlı yayın sekmesi aracılığıyla da karşılaşma takip edilebilecek. Maçı televizyondan izlemek isteyen izleyiciler için TRT Spor’un güncel frekans bilgileri de paylaşıldı. Türksat 3A uydusunda 11.054 frekans üzerinden yayın yapılırken, Türksat 4A uydusunda ise 11.794 frekans bilgisi kullanılıyor. Her iki yayında da sembol oranı 30000, FEC değeri ise 3/4 olarak yer alıyor.

AL NASSR - EL HİLAL NEREDE İZLENİR?

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Mobil cihaz, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyon desteği bulunan platform üzerinden yayın erişimi sağlanabilecek. Mücadele ayrıca TRT Spor ekranlarından da canlı yayınlanacak.

TRT Spor’un resmi internet sitesinde bulunan canlı yayın sekmesi üzerinden de maç yayınına erişim mümkün olacak. Uydu yayını tercih eden izleyiciler ise TRT Spor’un güncel frekans bilgileriyle yayını şifresiz şekilde takip edebilecek. Riyad’daki dev mücadele saat 21.00’de başlayacak.