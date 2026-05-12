Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Al Nassr Al Hilal hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonluk maçı başlıyor

Al Nassr Al Hilal canlı maç yayını hangi kanalda belli oldu. Suudi Arabistan Pro Lig’de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri bu akşam Riyad’da oynanacak. Ligin 32. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Al Nassr ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, Al-Awwal Park’ta taraftarı önünde sahaya çıkacak. Karim Benzema’lı Al Hilal ise ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmek için mücadele verecek. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan derbide alınacak sonuç, ligin kalan haftalarındaki tabloyu doğrudan etkileyecek. Al Nassr Al Hilal hangi kanalda? İşte Al Nassr Al Hilal canlı yayın detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Al Nassr Al Hilal hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonluk maçı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 19:54
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 19:57

’in 32. haftasında ile arasında oynanacak derbi, futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Riyad’daki mücadelede Al Nassr sahasında kazanması halinde şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan etme fırsatı yakalayacak. Karşılaşma öncesinde tribünlerde yoğun katılım beklenirken, iki takım da sahaya kritik puan mücadelesi için çıkacak.

HABERİN ÖZETİ

Al Nassr Al Hilal hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonluk maçı başlıyor

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında Al Nassr ve Al Hilal arasındaki derbi maçı, Al Nassr'ın şampiyonluğunu ilan etme fırsatı ve kritik puan mücadelesiyle futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Nassr, sahasında kazanması halinde şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek.
Al Nassr Al Hilal hangi kanalda? Karşılaşma, Al-Awwal Park'ta saat 21.00'de başlayacak.
Al Nassr maçı canlı izle! Al Nassr ligde 82 puanla zirvede yer alırken, Al Hilal 77 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Al Nassr El Hilal hangi kanalda? Mücadele S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
TRT Spor yayını uydu üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

AL NASSR AL HİLAL CANLI İZLE

Suudi Arabistan Pro Lig’de haftanın en dikkat çeken mücadelesi bu akşam Al-Awwal Park’ta oynanacak. Al Nassr ile Al Hilal arasında oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren mücadelede iki takım da sahaya kritik hedeflerle çıkacak. Ev sahibi Al Nassr, taraftarı önünde kazanarak sezonun bitimine kısa süre kala önemli avantaj elde etmek isterken, Al Hilal ise puan farkını azaltarak yarışın son haftalara taşınmasını hedefleyecek.

Al Nassr Al Hilal hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonluk maçı başlıyor

Riyad’daki derbi öncesinde tribünlerde yoğun ilgi bekleniyor. Al Nassr taraftarının karşılaşma boyunca takımını desteklemek için stadyumu dolduracağı belirtilirken, Al-Awwal Park’ta maç öncesinde büyük bir atmosfer oluşması bekleniyor. Cristiano Ronaldo’nun liderliğindeki Al Nassr ile Karim Benzema’nın formasını giydiği Al Hilal arasındaki mücadele, Suudi Pro Lig’de sezonun en kritik maçlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Al Nassr Al Hilal hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonluk maçı başlıyor

AL NASSR - EL HİLAL PUAN DURUMLARI

Al Nassr, ligde oynadığı 32 maç sonunda 82 puanla zirvede yer alıyor. Jorge Jesus yönetimindeki ekip, son haftalarda aldığı sonuçlarla liderlik koltuğunu korurken, bu akşam oynanacak derbide sahasında galip gelmesi halinde matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edebilecek. İç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çeken Al Nassr, sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak.

Al Nassr Al Hilal hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonluk maçı başlıyor

Al Hilal ise ligde oynadığı 31 maç sonunda 77 puanda bulunuyor. Simone Inzaghi yönetimindeki ekip, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürerek şampiyonluk umutlarını devam ettirmek istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede üstünlük sağlayan Al Hilal, bu kez deplasmanda puan arayacak. Derbide alınacak sonucun zirve yarışındaki tabloyu doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Al Nassr Al Hilal hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonluk maçı başlıyor

AL NASSR AL HİLAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr ile Al Hilal arasında oynanacak mücadele S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı dijital platform üzerinden takip edebilecek. Ayrıca TRT Spor’un uydu yayını üzerinden mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Al Nassr Al Hilal hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonluk maçı başlıyor

TRT Spor’un internet sitesi üzerinden yer alan canlı yayın sekmesi aracılığıyla da karşılaşma takip edilebilecek. Maçı televizyondan izlemek isteyen izleyiciler için TRT Spor’un güncel frekans bilgileri de paylaşıldı. Türksat 3A uydusunda 11.054 frekans üzerinden yayın yapılırken, Türksat 4A uydusunda ise 11.794 frekans bilgisi kullanılıyor. Her iki yayında da sembol oranı 30000, FEC değeri ise 3/4 olarak yer alıyor.

Al Nassr Al Hilal hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonluk maçı başlıyor

AL NASSR - EL HİLAL NEREDE İZLENİR?

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Mobil cihaz, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyon desteği bulunan platform üzerinden yayın erişimi sağlanabilecek. Mücadele ayrıca TRT Spor ekranlarından da canlı yayınlanacak.

TRT Spor’un resmi internet sitesinde bulunan canlı yayın sekmesi üzerinden de maç yayınına erişim mümkün olacak. Uydu yayını tercih eden izleyiciler ise TRT Spor’un güncel frekans bilgileriyle yayını şifresiz şekilde takip edebilecek. Riyad’daki dev mücadele saat 21.00’de başlayacak.

ETİKETLER
#futbol
#Al Nassr
#Al Hilal
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Riyad Derbisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.