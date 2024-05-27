Al Nassr formalı Cristiano Ronaldo, bu sezon 35 gol ile Suudi Arabistan 1. Ligi'nde rekor kırdı

27 May 2024 23:50 - Güncelleme : 28 May 2024 00:03

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan 1. Ligi'nde Al Nassr formasıyla sergilediği muhteşem performansla rekor kırdı.

39 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sezon attığı 35 golle ligde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu oldu.

Ronaldo'nun bu tarihi performansı, Al Nassr'ın sezonun son maçında Al Ittihad'ı 4-2 yenmesiyle taçlandı.

Ronaldo, bu maçta iki gol atarak toplam gol sayısını 35'e çıkardı.

Bu başarısıyla Ronaldo, birçok ülkede aynı anda benzer rekorların sahibi de oldu.

İspanya, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan'da gol kralı olan ilk futbolcu olma ünvanını kazandı.