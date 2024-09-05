Alacakaranlık Twilight 13 Eylül'de yeniden sinemalarda olacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Eylül 2024 08:48 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:03

Uzun yıllar geçmesine rağmen halen sevilerek izlenen Alacakaranlık serisi yayınlandığı zaman dünya genelinde 3.36 milyar dolar hasılat elde etmişti. Şimdi yeniden sinemalara geleceğinin duyurulması ise seyircileri sevindirdi. Ne zaman ve hangi sinemalarda yayınlanacağı da gündeme geldi.

Kristen Stewart ile Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı Alacakaranlık Efsanesi Twilight yeniden ekranlara geliyor. Sinema perdesinde seyircisi ile buluşacak olan film serisini izlemek isteyenler hangi sinemalarda var merak ederken vizyon tarihi de belli oldu. ALACAKARANLIK TWİLİGHT NE ZAMAN SİNEMADA VİZYONA GİRECEK 2024? Stephenie Meyer tarafından yazılan romanın sinemalara uyarlaması olan Twilight, izleyenlerini sevindirdi. Alacakaranlık 1-2-3 serileri 13 Eylül'de vizyona girerken Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 - 2. kısım 20 Eylül tarihinde izleyici ile buluşacak. ALACAKARANLIK EFSANESİ HANGİ SİNEMALARDA VAR? 2008 senesinde sinemaya gelen seri toplamda 5 film olarak 2012'de tamamlanmıştı. Üzerinden 12 yıl geçerken Twilight tekrardan beyaz perdeye taşınıyor. 13-20 Eylül aralığında Alacakaranlık, Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay, Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma yayınlanırken 20 - 27 Eylül aralığında Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1, Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 beyaz perdeye gelecek. TWİLİGHT OYUNCULARI Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner, Ashley Greene, Nikki Reed, Kellan Lutz, Jackson Rathbone, Elizabeth Reaser gibi isimler projede yer alırken uzun yıllar geçmesine rağmen izlenmeye devam ediyor. ALACAKARANLIK FİLM SERİSİ Toplamda 5 film olarak oluşan Alacakaranlığın ilk bölümü 2008 senesinde yayınlanırken 2. bölüm olan New Moon 2009 senesinde yayınlandı. Eclipse isimli 3. bölüm 2010'da izleyici ile buluştu. 2 bölümden Breaking Dawn sırasıyla Kasım 2010, Kasım 2011 ve Kasım 2012'de seyircisi ile buluştu. İlgili Haberler Türk sinemasının yıldızı Türkan Şoray'dan duygulandıran itiraf! İlk kez açıkladı: Hayatımın dönüm noktasıydı 'Ters Yüz 2' sinema sektörünü altüst etti! Firmanın çok kazanan filmi oldu Emekliler SİSAY üyesi sinema salonlarından yüzde 30 indirimli bilet alacak