Alan Virginius Avrupa'daki ilk golünü Galatasaray'a attı
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda mücadele eden Galatasaray, rövanş karşılaşmaları kapsamında Young Boys ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın tek golü Young Boys'tan Alan Virginius tarafından atıldı. Alan Virginius kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları maçtan sonra gündeme geldi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçları kapsamında 27 Ağustos 2024 tarihinde Young Boys ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın sonucunda sarı-kırmızılılar 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.
Maçın tek golü Young Boys'tan Alan Virginius tarafından dakika 87'de atıldı.
Taraftarlar tarafından Alan Virginius kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç gol attı sorularının cevabı merak ediliyor.
ALAN VİRGİNİUS KİMDİR?
Fransa'nın Soisy-sous-Montmorency bölgesinde 3 Ocak 2003 tarihinde dünyaya gelen Alan Virginius kariyerine Sosy-Andilly-Margency'da 2009 yılında başladı.
2020 yılında Sochaux'un B takımında profesyonel kariyerine adım attı.
Daha sonra sırayla Sochaux, Lille B, Lille ve Clermont'ta (kiralık) forma giydi.
Günümüzde ise Lille'den kiralık olarak İsviçre Super League ekiplerinden Young Boys'ta oynuyor.
Kariyeri boyunca toplam 18 gol atan Alan Virginus, Avrupa kupalarında ise ilk golünü Galatasaray'a attı.
ALAN VİRGİNİUS KAÇ YAŞINDA?
3 Ocak 2003 tarihinde dünyaya gelen Alan Virginius, 2024 tarihi itibariyle 21 yaşındadır.