Alanya yangın neden çıktı? Son durum gündemde

27 Ocak 2025 17:18 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 17:34

27 Ocak günü Alanya'da çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi. Son dakika olayında dumanlar yükselirken siyah dumanlar korku dolu anlar yaşattı.

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Bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre Alanya'da yangın çıktı. Vatandaşlar endişeli anlar yaşarken itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

ALANYA YANGIN SON DAKİKA NEDEN ÇIKTI?

27 Ocak Pazartesi günü Alanya'da çıkan yangın otel inşaatında çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken söndürme çalışmaları sürüyor.

ALANYA YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Bugün 17.00 civarında meydana gelen yangının nedeni henüz duyurulmazken dumanlar yükselmeye devam ediyor. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken vatandaşlar durumu takip ederek sosyal medya hesaplarında paylaşım yapıyor. Yangın Cikcilli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi’nde otel inşaatında çıktı.

ALANYA YANGIN ÖLÜ, YARALI VAR MI SON DAKİKA?

27 Ocak günü çıkan otel inşaatı yangınında son durum henüz duyurulmadı. Ekipler olay yerinde söndürme işlemleri yaparken çalışmalar sürüyor.