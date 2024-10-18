Alanya yangınına havadan da destek sağlanıyor

18 Ekim 2024 15:47 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 15:51

18 Ekim günü Alanya'da meydana gelen orman yangını vatandaşları endişelendirdi. 15.00 civarında çıkan yangına havadan destek sağlanırken son dakika son durumu da araştırılıyor.

Bugün Muğla​'da çıkan orman yangını​ sonrasında da Alanya​'da çıktı. Dumanların yükselmesinin ardından nerede, neden çıktığı merak konusu oldu.

Ekipler havadan ve karadan desteğe devam ediyor.

ALANYA ORMAN YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

18 Ekim Cuma günü Alanya'da çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Alanya ilçesinde çıkan yangın yerleşim yerine yakın konumda olurken havadan da destek sağlanıyor. Tepe Mahallesi'nde çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalara devam ediyor.

Yangın yerinden görüntüler: