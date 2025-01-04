Alanya’da deprem bekleniyor mu? 4.6 şiddetindeki sarsıntı sonrası gündemde

04 Ocak 2025 13:00 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 13:06

Dün Alanya Antalya'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem sonrası Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamada bulundu.

Son dakika | Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri duyurdu

Son dakika | Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri duyurdu

Kandilli Rasathanesi verilerine göre dün Alanya​'da meydana gelen şiddetli deprem​ vatandaşları endişelendirdi. Sarsıntıyı hissedenler sokaklara çıkarken Antalya​'da büyük deprem beklenip beklenmediğine dair açıklamalar takip edildi.

ALANYA ANTALYA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Naci Görür sarsıntının hemen ardından sosyal medya hesabından "1 saat önce Alanya açıklarında, Helen- Kıbrıs Dalma-Batma zonu ile ilgili olarak 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Buradaki depremler Afrika Levhasının Anadolu Levhası altına dalması ile oluşuyor. Deprem Anadolu Levhası üzerinde. Geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

SON DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre ülkemizde gün içinde yaşanan depremlerin şiddetine, derinliğine ve konumuna anlık olarak ulaşabiliyoruz. Çanakkale, Malatya, Kastamonu, Iğdır, Şanlıurfa gibi illerimizde yaşanan sarstınların şiddetini öğrenebilmekteyiz.